Na društvenim mrežama vodi se pravi rat između bivših supružnika Žane Đorđević Maliković, bivše učesnice "Elite", i njenog bivšeg supruga Slobodana Đorđevića Bobanca, od kog se razvela pre deset godina. Iako je Žana o svom bivšem suprugu u javnosti uvek (do sada) govorila u superlativu, sve se rapidno pogoršalo nakon nedavno održane "Elitovizije", kada je žestoko prozvala aktuelnu učesnicu Vanju Živić, Bobančevu prijateljicu.

I sama Žana družila se sa Vanjom, a da im je odnos zahladneo svima je bilo jasno na "Elitoviziji", kada ju je potkačila za Bobanca, za kog je insinuirala da su više od prijatelja, kako se predstavljaju u javnosti. Ubrzo se Žana oglasila za naš portal, te priznala da je Vanji zamerila šurovanje s njenim i Bobančevim neprijateljima, ali i neiskrenost po pitanju odnosa s njenim bivšim mužem. Prema Žaninim navodima, Vanja i Bobanac su u tajnoj aferi, uprkos tome što je on u dugogodišnjoj vezi, veren.

- Gospođa Đorđević (smeh). Što ne kaže njegovoj devojci šta radi sa njenim dečkom i da ih je ista ta devojka zatekla u stanu zajedno kada nisu hteli devojci da otvore vrata. Između mene i mog bivšeg muža tajne ne postoje. Ajde malo da je ubacimo u temu i da progovori. Ona brani vezu mog bivšeg muža. Mislim da treba njegovoj devojci da objasni njihov odnos i dečku sa kojim je bila deset godina, ne meni, ja sam zaista bivša. Predstavlja se kao njegova najbolja drugarica a šuruje sa Marinkovićem i deli hranu i cigarete sa njim, a isti taj Marinković mu je ćerku javno pljuvao i sve najgore o njoj pričao kao i o njemu. Toliko o njoj kao o bilo čijoj prijateljici - istakla je Žana.

Usledilo je medijsko prepucavanje koje se nastavilo na društvenim mrežama. Bobanac izbegava da se oglašava, međutim njegovim prijateljima na Instagramu bilo je jasno da je storije na ovoj društvenoj mreži posvetio bivšoj ženi.

- - Problem nastaje kad ne možeš više biti dobar, a nisi odgojen da budeš g*vno - poručio je Bobanac, a potom je usledila naredna objava.

- Miševi, mačka se oseća odlično i još lovi.

Tu se nije zaustavio, nego je uputio još jednu poruku.

- Gospođo, molim vas vežite to sopstveno nezadovoljstvo na kraći povodac

Žana mu, očekivano, nije ostala dužna, te su usledili i njeni odgovori u vidu citata.

- Previše pažnje natera magarca da poveruje da je lav - poručila je ona uz Nikolijinu pesmu "Kad ljube se bivši" i dodala:

- Ta karta na koju opet igraš, e tu sam kartu izbacila iz špila.

Vanjina drugarica udarila na Žanu

U ovaj rat umešala se Lejla, drugarica Vanje Živić, koja je optužila Žanu da je nemajka, te da je prodala oca svog deteta i svoje prijateljice.

Ona je u uključenju u emisiju "Pitam za druga" na RED TV žestoko oplela po Žani, te brojne gledaoce uputila u njihove porodične odnose i probleme.

Nakon njenog uključenja, Žana je žestoko oplela po Lejli, te joj je posvetila niz storija na Instagramu. I Lejlu je, kao i Vanju, optužila da služi za "pražnjenje Bobančevih testisa".

Oglasila se ćerka Žane i Bobanca

Irina Đorđević, ćerka bivše učesnice "Elite" i njenog bivšeg supruga, oglasila se prvi put za medije, i to nakon što je Lejla, Vanjina drugarica, o njoj govorila u emisiji.

- Odlično znam ko su dotične Vanja, tako i Lejla predstavljene kao tatine "najbolje drugarice". Tata zaboravlja da je meni sve pričao o njegovim prijateljicama. Kao što bi se reklo, ker koji laje ne ujeda, ali moja mama više voli mačke nego kerove. Sve ove priče i izmišljotine zahtevaju ozbiljan nivo mašte. Ali draga, moram ti priznati, kreativnost ti je na zavidnom nivou. Samo jedno pitanje, zar si krenula da braniš druga ili da ga još više zakopavaš? Ovim putem, kao što vidite, moj otac je dozvolio da njegove "drugarice" pominju moje ime javno. Takođe, molim tatu Sekulu da zabrani njegovim ženama da me uzimaju u usta i zaštiti mene. Volim te, tata - napisala je ona na Instagramu.

