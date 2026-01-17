AKTUELNO

TEODORINI RODITELJI PRIJAVILI BEBICU! Majka Slavica očajna: Pišem dnevnik svih zlodela koje je DEBELI GMAZ radio mom krasuljku!

Emotivna veza Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice u "Eliti" ponovo je na klimavim nogama, a do nove žestoke svađe došlo je sinoć, tokom emisije "Pitanja novinara".

Posle suočavanja pred sedmom silom, usledila je nova runda žestokih svađa Teodore i Bebice, a njenoj majci Slavici Delić teško je da gleda svoju naslednicu tokom emotivnih lomova.

Kako je ispričala za naš portal, podnela je prijavu protiv zeta.

- Prijavila sam ga. Ne mogu da podnesem da je maltetira, da je čupa, štipa... Sva je u masnicama. To nam je mnogo teško. Ona je psihički i duhovno jaka, ali te fizičke nasrtaje... Niko nikad nije digao ruku na nju. Čuvali smo je kao princezu, to je moj najlepši krasuljak, do kraja života će biti to u našim životima. Svi koji je budu maltretirali, kao ovaj debeli gmaz, biće tužen, kao i on - upozorava Slavica, koja ne veruje da će njih dvoje opstati zajedno.

- Neće ona ostati sa njim, ja vam garantujem. Pišem dnevnik svih laži njegovih i manipulacija. Ona ne može tamo da se odvoji, to je patologija. Zna se šta on radi, uhodi, maltretira, lomi, baca stvari... Sve radi podmuklo. Šalju mi sve fanovi Teodore i Filipa, sve vidim šta radi sa njom... To je užas. Mnogo nam je teško, ali ćemo to rešiti. Sve zapisujem u dnevnik, imam već ispisanih oko 60 stranica - kaže Slavica za Pink.rs.

- Priča joj da će on živeti sa njom na Vračaru... Pa on, jadnik, ne daje deci alimentaciju, a plaćaće stan na Vračaru?! Svoje ćerke neka štipa, neka čupa, neka maltrtetira, a moju ćerku neće moći da pipne više - zaključila je ona.

TA IZOBLIČENA K*RVETINA IZ BELOG POTOKA... Teodorina majka unakazila Maju Marinković, a Takija tužila: Razvlače je, pa ide na kiretaže, a otac joj je

