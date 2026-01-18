AKTUELNO

Zadruga

Nema rikverc, samo pun gas sad: Uroš Stanić najavio Bori pakao u narednim mesecima, tvrdi da mu je sve vreme davao lažnu nadu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću kako bi nominovao Uroša Stanića i Boru Santanu

pročitajte još

Slomio se na komade: Uroš nije mogao da ostane imun na Janjuševo izlaganje, potopio Elitu krokodilskim suzama! (VIDEO)

- O Urošu sam promenio mišljenje za sto posto nakon što mi je Anita ispričala njegovu životnu priču. Malo je nas koji kažemo jedni drugima sve u lice, a on je taj i čak nikad ne može da prećuti. On je osoba koja je iskrena i sve ti saspe u lice. Ima on naravno i loše strane, ali od retkih si učesnika koji mi nikad nije uzeo majku u usta. Mi se ne družimo i ne provodimo vreme, ali kada bih birao i kalkulisao birao bih da budem s tobom u dobrom odnosu - rekao je Luka, pa se osvrnuo na Boru:

Foto: TV Pink Printscreen

- Boro, moram da priznam da si ti nesrećan od kad si raskinuo s Milicom. Ove sezone me nisi uopšte nasmejao kao napolju, ne mogu da te prepoznam. Nama će na Instagramu stizati na bombice s*se, a tebi k*rčeve. To si sebi napravio zbog situacije s Urošem. Gledam pre neki dan na krevetu ležite ti, on i Anastasija. Tu su dve k*te dignute, tvoja na Anastasiju, a njegov na tebe - rekao je Luka.

pročitajte još

Jako si hrabar, ali... Alibaba održao Urošu lekciju za pamćenje, pa posavetovao Boru kako da izgleda njegovo učešće ubuduće! (VIDEO)

- To je glupost - rekao je Bora.

- Ne peri se, auto koji ćeš mi kupiti ću ti smrskati ceo. Nema rikverc, samo pun gas - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ostaviću Uroša - rekao je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Opšti haos! Kačavenda i Uroš pokradeni, Stanić budi ukućane šerpama, Ivan najavio haos: Sad ti sledi pakao (VIDEO)

Zadruga

Za deset piva prodaješ pi*ku: Uroš isteruje lažnu pravdu, iskoristio priliku da isponižava Aneli (VIDEO)

Zadruga

Davao si mi lažnu nadu: Maja i Stanislav u žestokom verbalnom sukobu! (VIDEO)

Zadruga

Filip preko ovoga neće preći NIKAD: Mića ugasio Teodori svaku nadu za vezu s Đukićem, pa otkrio da u narednim danima tek sledi karambol! (VIDEO)

Zadruga

Karambol! Stanić obećao Milanu PAKAO do kraja rijalitija jer je TUKAO trudne žene, učesnici shvaliti da je Sofija znala celu priču (VIDEO)

Zadruga

SMEĆE JEDNO: Stanić ispoljio svu netrpeljivost prema Kariću, najavio mu još hladniji rat! (VIDEO)