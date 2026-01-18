Nema rikverc, samo pun gas sad: Uroš Stanić najavio Bori pakao u narednim mesecima, tvrdi da mu je sve vreme davao lažnu nadu! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću kako bi nominovao Uroša Stanića i Boru Santanu.

- O Urošu sam promenio mišljenje za sto posto nakon što mi je Anita ispričala njegovu životnu priču. Malo je nas koji kažemo jedni drugima sve u lice, a on je taj i čak nikad ne može da prećuti. On je osoba koja je iskrena i sve ti saspe u lice. Ima on naravno i loše strane, ali od retkih si učesnika koji mi nikad nije uzeo majku u usta. Mi se ne družimo i ne provodimo vreme, ali kada bih birao i kalkulisao birao bih da budem s tobom u dobrom odnosu - rekao je Luka, pa se osvrnuo na Boru:

- Boro, moram da priznam da si ti nesrećan od kad si raskinuo s Milicom. Ove sezone me nisi uopšte nasmejao kao napolju, ne mogu da te prepoznam. Nama će na Instagramu stizati na bombice s*se, a tebi k*rčeve. To si sebi napravio zbog situacije s Urošem. Gledam pre neki dan na krevetu ležite ti, on i Anastasija. Tu su dve k*te dignute, tvoja na Anastasiju, a njegov na tebe - rekao je Luka.

- To je glupost - rekao je Bora.

- Ne peri se, auto koji ćeš mi kupiti ću ti smrskati ceo. Nema rikverc, samo pun gas - rekao je Uroš.

- Ostaviću Uroša - rekao je Luka.

Autor: N.Panić