Sinoć su mnogima pale maske: Bora Santana i Uroš Stanić su cele noći slušali mišljenje svojih cimera o njima, a ovi takmičarima će se boriti za opstanak!

Prošle noći u Beloj kući održala se emisija ''Nominacije'', a ovonedeljni potrčci bili su Uroš Stanić i Bora Santana koji su mogli da čuji mišljenje svojih cimera o njima.

Prva je reč imala Aneli Ahmić i ona je započela sa Urošem Stanićem kog je žestoko izvređala.

- Što se tiče ove jeftine prostitutke, šta da kažem o njemu sem da je ološ i jako zlobna osoba. Svima je zabio nož u leđa, a o meni si izneo ozbiljne bljuvotine iako sam te vozila, hranila i spavala s tobom. Upoznao si neke ljude, a posle si lagao priče o meni i Mitketu. Kada god sam trebala da uđem s nekim u vezu, nisi podržavao i gazio si me. Izgleda kao da ne želi da ja imam ovde vezu i budem u nekoj priči, ima neku sujetu prema meni. Imala sam tvoje slike dok si go, a ja to nikad nisam objavila i zloupotrebila - rekla je Aneli, ali je Uroš prekinuo:

- Meni jedna k*rvetina neće moralisati. Svakog svog prijatelja si izdala i strpala u zatvor - rekao je Uroš.

Naredni je reč dobio Asmin Durdžić koji je priznao da je Uroš jako hrabar.

- Kad sam trebao da uđem u Elitu 9, mi smo se čuli i hteo sam da budem uz tebe. Opsovao sam ti mamu kad si me dirao, ali naš odnos će ostati isti do kraja. Ti si osoba koju ćeš n*guziti prvom prilikom kad te neko povredi. Sad kad sam video tvoje d*pe, odlepio sam. Šalim se, ti znaš dobro da proceniš ljude i uopšte nisi bezobrazan dok te neko ne dira. Jako si hrabar jer kad kreneš meni da se unosiš, znaš šta ti sledi, ali ti ideš i dalje do kraja - rekao je Alibaba, pa se osvrnuo na Boru:

Marko Janjušević Janjuš imao je naredni reč i svojim izlaganjem doveo je Uroša do suza.

- Uroše, prošle nedelje je tvoja mama (Aneli) bila nominovana i ti si je najstrašnije vređao, a ona je ćutala i ništa ti nije rekla. Ovog puta si ti trebao da ćutiš i da je ne diraš. Stvar koju ti zameram je što stalno provociraš ljude, zato nikada nisam mogao da te branim. Ti si meni drag i ponekad mi te bude žao, naravno da sam te zavoleo. Oduševio si me poslednji put kada je bilo ono sa Miljanom, prvi si skočio da me braniš - rekao je Janjuš, pa se osvrnuo na Boru:

- Boro, koliko god da ti neko kaže da je lepo da psuješ onako, to nije simpatično i lepo. Zna da bude simpatično do neke mere, ali kad se to pređe onda je to užasno. Ti si u rijalitiju Bora Santana, ti si najpoznatiji Rom i to su ljudi sa najvećom dušom na svetu. Izgubio si se u ovom rijalitiju jer si se posle toliko godina vratio sa teškom životnom pričom. S tim problemima s kojima si ušao, nije lako, a sam si sebi napravio da se zaljubiš u devojku koja je takođe polupana. Neverovatno je da si se tako brzo zaljubio, a nisi se ni poljubio kao čovek tri puta.

Luka Vujović naredni je održao lekciju Bori Santani zbog igrarija sa Urošem Stanićem.

- Boro, moram da priznam da si ti nesrećan od kad si raskinuo s Milicom. Ove sezone me nisi uopšte nasmejao kao napolju, ne mogu da te prepoznam. Nama će na Instagramu stizati na bombice s*se, a tebi k*rčeve. To si sebi napravio zbog situacije s Urošem. Gledam pre neki dan na krevetu ležite ti, on i Anastasija. Tu su dve k*te dignute, tvoja na Anastasiju, a njegov na tebe - rekao je Luka.

Borislav Terzić Terza naredni je dobio reč kada je prekinuo kupovinu mira ostalih učesnika i Bori Santani i Urošu Staniću sasuo gorku istinu u lice.

- Svi pre mene su dokazali da nemaju herca da se suprodstave Urošu i da se plaše njegovih komentara. Anita je svojom nominacijom sada potvrdila da je istina sve što si pričao za nju i Relja Popovića. Hiljadu puta sam rekao da si dobar komentator, ali je smeće malo. On je izdao rođenog oca i prodao, on nikoga i ništa ne poštuje - rekao je Terza, pa se osvrnuo na Boru:

- Mislim da si ispao loš prijatelj prema Filipu i Maji, izdao si ih kod Anastasije. Sam si kriv za sve što si sebi dopustio ovo s Urošem, ja ću uvek da ti kažem da su katastrofa stvari koje si radio s njim za reprizu Nove godine. Rekao sam da ću se skloniti od tebe i ne provoditi s tobom toliko vremena zbog morbidnih stvari koje si izgovorio Jovani i svima si im decu vređao. Ti ako misliš da ja tebi želim loše, ti meni ne moraš da se obraćaš. Voditelj si na ovoj televiziji i ovakve stvari sebi ne trebaš da dopuštaš u tri života. Ti si neko ko se druži s uticajnim ljudima, ne treba ti to. Ostavljam Boru - rekao je Terza.

Filip Đukić naredni je dobio reč od voditeljke Ivane Šopić, te je tu priliku iskoristio da otvori oči Bori Santani zbog odnosa s Urošem Stanićem.

- Bora kad mi je gledao brojeve, rekao mi je: ''Negativne ljude ne možeš da podneseš u svojoj blizini. Ja sam negativan, ali ti ne smetam''. Ja sam se toliko smejao, šta da kažem. Boro, ušli smo ovde posle malo duže pauze što se i vidi, sve što smo pričali nismo uspeli da ostvarimo tačnije ja tako mislim. Što se tebe tiče mislim da si svesno odstranio Milicu, ali da ti negde stoji u podsvesti. Drugačiji si nego u Zadruzi 3, deluje kao da ti je kraći fitilj i nikad nisam video takav tvoj pogled. Mislim da ti ne treba da izgovaraš neke stvari, imaš odličan posao i šta će ti ovo? - rekao je Filip.

- Niko ne kaže da sam bio normalan tri meseca, tu sam video da su me svi ponižavali i zbog toga sam poludeo. Krivo mi je što se nisam postavio kao ti da ne j*beš nikoga dva posto, više bi me poštovali. Bio sam dobar, ali posle je bilo: ''Dala baba dinar da uđe u kolo, dva da izađe'' - rekao je Bora.

Naredni je reč dobio Anđelo Ranković koji je žestoko izvređao Uroša Stanića i unakazio ga za sva vremena.

- Uroš je jako veliki provokator, neko je ko će da gazi u crvenom i u stanju si da ideš do kraja da diskvalifikuješ nekoga. Smatram da si jako prljav, neuredan, aljkav i odvratan u svemu što radiš. Svaku prijateljicu si izdao i od svake si prikupio nešto da ih izdaš i prodaš. Odvratan si, nikad se neću družiti s tobom i to moraš da znaš - rekao je Anđelo i osvrnuo se na Boru:

- Što se tiče Bore Santane, ti si zabavnjak i veseljak, a doveo si u situaciju sebe da ljudi hvale više njega i tebe kritikuju. Jednom sam ti rekao onako grublje, sada ću još jednom i više neću pokušavati. U mnogim situacijama umeš da budeš sujetan i bezobrazan, ali umeš i tu da budeš za te ljude. Smatram da te jeste povredila Milica, ali u ovom prostoru te remeti to što ne iznosiš mišljenje o većini ljudi jer držiš u sebi. Mi se poznajemo već devet godina, a imali smo najjaču svađu u rijalitiju. Nisi me vređao i nismo se psovali, a kada te kritikujem ovako smatram da bi trebalo da uključiš mozak i porazmisliš jer imaš 40 godina - rekao je Anđelo.

Maja Marinković dobila je naredna reč i zamerila Bori Santani izdaju.

- Ja sa Urošem uvek znam na čemu sam. On je meni jako drag, ali ima posesivnost koju ja ne posedujem. Uroš je odličan za rijaliti i poseduje x faktor. On je hrabar i ja sam takva. Veća mu*a imaš nego muškarci koji imaju ozbiljne godine. Ne sviđa mi se kad provocira ljude u crvenom, ali to je on. Bora je veliki šoumen i koga voli cela estrada. On je ime! Njemu ovo zaista ne treba i treba da misli na sebe - rekla je Maja.

- Moja greška je što sam imao posla sa civilima - rekao je Bora.

- Ne odaju se prijatelji zbog devojke od tri meseca! Seti se ko si i šta si. Ja se ne ljutim na nju. One imaju pravo da iznose, ali meni je ovde bitan on. Borine psovke su meni smešne do određenog momenta. Ja njega opet volim i naravno da ću njega sačuvati - rekla je Maja.

Ivan Marinković naredni je dobio reč i tom prilikom je zamerio Bori Santani odnos s Urošem Stanićem.

- Uroša moraš da prihvatiš i da naučiš kako sa njim. Po njegovom majci se vidi da je jedna namučena žena, ali je i dalje uz sina. Ovo je sad produkt šta je ta porodica imala. Ja mislim da je Uroš nevin. On nikad nije imao odnos ni sa ženom ni sa muškarcem. Boru jako cenim, surovi je profesionalac. Jako je privržen poslu! Ne verujem da me pozvao na svoj rođendan da budem velika zvezda, nego jer mi je ukazao poštovanje. Jako je sujetan. Šta je on sebi dozvolio? To je on! Ti imaš neki problem. Što se nisi zezao sa Milosavom? Ovaj te navukao i ti ne umeš da se izvučeš iz toga. Moja sestra je odbila da Bori pruži ruku, a to se retko dešava. On je smešan sam po sebi, duhovit si. Možda mu fali da se oslobodi i da kaže svakome šta misli, pa će mu biti lakše. Ostaviću Boru - rekao je Ivan.

Tanja Stijelja Boginja naredna je žestoko isprozivala Boru Santanu i vratila mu za sve prozivke u proteklim danima.

- Uroš je dokazao koliko ljudi nemaju svoj stav i koliko su glupi. Ovde prijatelje prave nemaš. Skačeš za neke osobe, a nisam nikad videla da neko skače za tebe. Volim tvoja izlaganja jer se ne plašiš nikoga, ni prijatelje ne tešiš lažno. Što se Bore tiče nisam dužna da me vređaš na način koji ne priliči. Spominjao si moju sestru i mog brata bez ikakvog razloga. Zakleo si mi se da nikad nećeš, pa si mi izgovorio još brutalnije reči. Nisi dobro! Ako me budeš tužio i ja ću tebe. Rugao si se mom problemu i to ti neću zaboraviti. Ti si izdajica, šlihtaš se određenim osobama. Ja verujem Anastasiji sto posto - rekla je Boginja.

Anastasija Brčić imala je priliku da naredna komentariše Boru Santanu prilikom čega je aktivirala vređalicu, a potom i dobila povratnu.

- Imam najgore moguće mišljenje o tebi! Jako sam te loše procenila. Držim te u šaci da vidim dokle će da ide tvoje odvratno ponašanje. Glumiš žrtvu kako sam ja od tebe napravila ne znam šta. Tis i bio taj koji je bio kvaran, koji kad se posvađa sa mnom ide i žvalavi se sa drugim ženama. Mislio si da sam klinka od 20 godina sa kojom možeš manipulisati, ali si glup kao ku*ac. Žena te je sa razlogom prevarila, da sam bila na njenom mestu i ja bih te prevarila. Htela sam da se odvojim od tebe jer si me gušio psihički ovde. Ugojila sam se zbog tebe. Jedino si poslovno ostvaren, drugo je sve nula bodova! Dozvolio si da te gej drži za ruku, da ti stavlja masku na lice, ljubio si ga u usta itd. Svi te štede jer si kao neko ime, a zapravo si jedan klošar! Nabijaš sve na nos! Razvlačiš se po krevetu čupav, dlakav i nikakav,a nama govoriš da imamo vaške - rekla je Anastasija.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Vanji Živić.

- Krivo mi je što si u ovom stanju, ali ja sam ti tu i to znaš. Uvek sam za tebe. Uroševa slika govori više od hiljadu reči. On i ja imamo peckalice, ali on posle pet minuta dođe i izvini mi se. Ozbiljan si komentator, direktan i konkretan - rekla je Vanja.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Zorici Marković kako bi nominovala Uroša Stanića i Boru Santanu.

- Sad se mali slatki Uki sladi jer kaže da me prozivaju u pet. Meni je dovoljno da je njegova majka rekla da sam od tri osoba i ja njegov prijatelj. Naljutio si se na mene jer nisam došla na svadbu, ali mene bi bilo sramota da jedem i pijem lažno, a znam šta se dešava. Žena ti je neviđeno zabila nož u leđa. Nije lepo - rekla je Zorica.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Saletu Luksu.

- On nije glup, ali je kvaran kao zeleni zub. Ljude koje vređa vređa svesno, one koje pljuje pljuje svesno. On je dete željno ljubavi, zato onako skače kad mu neko vređa mamu. Boru poznajem dugo i u okej smo odnosima - rekao je Sale.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Dragani Stojančević.

- Uroš je jako prevrtljiva osoba kao drug i nema prijatelje. Njih niko ne tera da se druži sa njim, a posle im je Uroš kriv. On ih ne doživljava prijateljima. Sve ubadaš u metu, hrabar si. Svi se Asmina plaše, a ti to nikad nisi pokazao. Jako si uredan i pedantan, nesebičan si, ali si loš prijatelj. Bora pati zbog Milice, najbolji prijatelj te povredio. U odnosu sa Anastasijom te ne krivim. Matora je rekla da šalje Boru u zolaciju - rekla je Dragana.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jovani Mitić.

- Ja Boru za ova četiri meseca nisam nikad uvredila. U odabranima sam nominovala Anastasiju zbog pomašanja prema njemu. Ti bi voleo da te ja bijem, pljujem i proganjam, ali ja to ne mogu jer nemam u sebi. Ti nemaš taj novac i moć sa kojim mene možeš da kupiš. Ja nemam tvoj novac, tvoju medijsku moć, ali imam diplomu i dete, ali imam... U tome je moja snaga! Imam silu sa kojom se ovde nikad nisam kur*obesala. Meni su stavili eksploziv pod vozoilo i nikad nakon toga nisam sela u auto i to je razlog zbog kog sam otišla u Fancusku. Zavek ste mi izbili ideju iz glave da se vratim u dom za kojim patim! - rekla je Jovana.

- Ja nisam ubica! Rekao sam u afektu to za reku. To što sam te psovao, nisi ni ti mene ništa manje - rekao je Bora.

Voditeljka je saopštila i ko su nominovani takmičari za ovu nedelju.

- Od strane odabranih nominovana je Dušica Đokić. Ugroženi su Murat, Anastasija, Milan i Jovan. U izolaciju uz Uroša i Dušicu odlaze Murat i Jovan - rekla je Ivana.

