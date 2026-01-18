Raste kao kvasac iz minuta u minut: Uroš dobio punu podršku od Neria i Hane, vratili mu krila u par poteza (VIDEO)

Zablistao!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Vanji Živić.

- Krivo mi je što si u ovom stanju, ali ja sam ti tu i to znaš. Uvek sam za tebe. Uroševa slika govori više od hiljadu reči. On i ja imamo peckalice, ali on posle pet minuta dođe i izvini mi se. Ozbiljan si komentator, direktan i konkretan - rekla je Vanja.

- Ti si najveći provokator kog sam ja upoznao u životu. Družili smo se u početku, najviše sam vremena s tobom provodio. Ja volim da te provociram, ali nema loše mišljenje o tebi. Bora je bio takođe tu uz mene, nikad me nije uvredio. Poklanjaš mi garedrobu kad stigneš. Izluđen si, možda i zbog tvog odnosa sa bivšom ženom, pa si i sa Anastasijom uleteo kako bi je preboleo. Nominoviću Boru da bi razmislio o svojim postupcima - rekao je Nerio.

- Uroše stvarno si mi jako drag i jako bi mi bilo dosadno bez tebe. Prija mi sa tobom biti, prema meni i Neriju si jako dobar. Znam da ovde nema prijatelja, ali mislim da ćemo ti i ja biti jako dobri. Brutalno si iskren. Boru poštujem i uvek ću te poštovati. Rekla sam i tebi i Anastasiji da se ne vraćate u te odnose, oboje ste krivi. U odnosu sa Urošem si sam kriv, ne on. Želim da dođeš sebi. Ostavljam Uroškicu - rekla je Hana.

