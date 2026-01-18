AKTUELNO

Zadruga

Raste kao kvasac iz minuta u minut: Uroš dobio punu podršku od Neria i Hane, vratili mu krila u par poteza (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Zablistao!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Vanji Živić.

- Krivo mi je što si u ovom stanju, ali ja sam ti tu i to znaš. Uvek sam za tebe. Uroševa slika govori više od hiljadu reči. On i ja imamo peckalice, ali on posle pet minuta dođe i izvini mi se. Ozbiljan si komentator, direktan i konkretan - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Haos u Beloj kućI! Anastasija napljuvala Boru bez zadrške, pa dobila novu turu poniženja: Pogledajte kutiju, sve joj je požutelo! (VIDEO)

- Ti si najveći provokator kog sam ja upoznao u životu. Družili smo se u početku, najviše sam vremena s tobom provodio. Ja volim da te provociram, ali nema loše mišljenje o tebi. Bora je bio takođe tu uz mene, nikad me nije uvredio. Poklanjaš mi garedrobu kad stigneš. Izluđen si, možda i zbog tvog odnosa sa bivšom ženom, pa si i sa Anastasijom uleteo kako bi je preboleo. Nominoviću Boru da bi razmislio o svojim postupcima - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Dočekale svojih pet minuta: Boginja i Vanja zajedničkim snagama oplele po Bori, pa ga proglasile ŠLIHTAROM i DRUKAROM, on najavio tužbe! (VIDEO)

- Uroše stvarno si mi jako drag i jako bi mi bilo dosadno bez tebe. Prija mi sa tobom biti, prema meni i Neriju si jako dobar. Znam da ovde nema prijatelja, ali mislim da ćemo ti i ja biti jako dobri. Brutalno si iskren. Boru poštujem i uvek ću te poštovati. Rekla sam i tebi i Anastasiji da se ne vraćate u te odnose, oboje ste krivi. U odnosu sa Urošem si sam kriv, ne on. Želim da dođeš sebi. Ostavljam Uroškicu - rekla je Hana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Haos se sprema: Aneli i Asmin spremni na žestoku borbu za starateljstvno, tenzija raste iz minuta u minut! (VIDEO)

Domaći

Što peva Nikolijine pesme? Uroš nastavio da raskrinkava navodnu aferu Anite i Relje Popovića, ona raste kao kvasac! (VIDEO)

Domaći

Obezbeđenje napravilo živi zid između Toše i Miljane: Haos raste iz minuta u minut (VIDEO)

Zadruga

RASTE KAO KVASAC! Terza dobio nikad lepše reči, evo zbog čega su ga zapazili ukućani (VIDEO)

Zadruga

HAOS U ELITI: Anita i Aneli u nikad žešćem sukobu, Luka raste kao kvasac dok se one vređaju! (VIDEO)

Domaći

Ne može protiv ljubomore: Žestoka svađa Hane i Neria trese rehab, Sandra Todić umešana u sve (VIDEO)