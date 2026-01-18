STAVILI SU MI EKSPLOZIV POD AUTO I NAKON TOGA NIKAD NISAM... Advokatica otvorila dušu, pa natrljala Bori svaku uvredu na nos, on pokušao odmah da sklopi primirje! (VIDEO)

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sunčici Milić.

- Ti prema Anastasiji nisi nikad bio grub i bezobrazan. One to izazivaju, a sad su sebi dale elana da se uzdignu. Jedino si ispao bezobrazan prema Jovani i Boginji. Uroš drži pažnju i neće da kaže ono što što je saznao osim ako ga sami ne izazovete ili podignete - rekla je Sunčica.

- Ja Boru za ova četiri meseca nisam nikad uvredila. U odabranima sam nominovala Anastasiju zbog pomašanja prema njemu. Ti bi voleo da te ja bijem, pljujem i proganjam, ali ja to ne mogu jer nemam u sebi. Ti nemaš taj novac i moć sa kojim mene možeš da kupiš. Ja nemam tvoj novac, tvoju medijsku moć, ali imam diplomu i dete, ali imam... U tome je moja snaga! Imam silu sa kojom se ovde nikad nisam kur*obesala. Meni su stavili eksploziv pod vozoilo i nikad nakon toga nisam sela u auto i to je razlog zbog kog sam otišla u Fancusku. Zavek ste mi izbili ideju iz glave da se vratim u dom za kojim patim! - rekla je Jovana, pa se osvrnula na Uroša:

- Ja nisam ubica! Rekao sam u afektu to za reku. To što sam te psovao, nisi ni ti mene ništa manje - rekao je Bora.

Autor: A.Anđić