Napeto do samog kraja! Voditeljka Ivana Šopić otkrila ko će se boriti za opstanak, u izolaciju ide njih ČETVORO! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku su "Nominacije", a od strane ukućana nominovan je Uroš Stanić.

- Verujem da mnogi nisu rekli ono što zaista misle o meni. Drago mi je što uz moje ime lepe epitet da sma hrabar. Moja dela govore o meni i moje srce. Smanjio sam provokacije u odnosu na sedmicu. Najteža nominacija je Janjuševa. Aneli je pokazala sujetu i zlobu - rekao je Bora.

- Ja nikome ne dajem lažnu nadu, pa ni njemu. Idemo dalje! Trudiću se da budem svoj, pa kome se svidi. Neke ljude sam otpisao večeras. Videće oni sami

- Od strane odabranih nominovana je Dušica Đokić. Ugroženi su Murat, Anastasija, Milan i Jovan. U izolaciju uz Uroša i Dušicu odlaze Murat i Jovan - rekla je Ivana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić