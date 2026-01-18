AKTUELNO

Napeto do samog kraja! Voditeljka Ivana Šopić otkrila ko će se boriti za opstanak, u izolaciju ide njih ČETVORO! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku su "Nominacije", a od strane ukućana nominovan je Uroš Stanić.

- Verujem da mnogi nisu rekli ono što zaista misle o meni. Drago mi je što uz moje ime lepe epitet da sma hrabar. Moja dela govore o meni i moje srce. Smanjio sam provokacije u odnosu na sedmicu. Najteža nominacija je Janjuševa. Aneli je pokazala sujetu i zlobu - rekao je Bora.

- Od strane odabranih nominovana je Dušica Đokić. Ugroženi su Murat, Anastasija, Milan i Jovan. U izolaciju uz Uroša i Dušicu odlaze Murat i Jovan - rekla je Ivana.

