Odjednom je postala svetica, kada? Slađa Poršelina razvezala jezik i bez milosti urnisala Milicu Veličković, pale žestoke prozivke! (VIDEO)

Slađa vređa kao nikad!

U emisiji ''Premijera Vikend specijal'', voditelj Joca Novinar je u svom izdanju ''Rijaliti rešetanje sa Jocom'' ove nedelje otišao kod Slađe Poršeline na Zlatibor i s njom komentarisao aktuelna dešavanja oko najgledanijeg rijalitija ''Elita 9''.

- Da li je moguće da je Milica isterala Terzu iz crkve? - upitao je Joca.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne razumem zašto si rekla novinarima i ljudima iz medije da dođu, ako ih navodno nisi želela. Milica je sve uradila u rijalitiju, postala je Miljana Kulić 2 i nju je blam. Svi znamo njenu tamnu prošlost i s kim je bila. Odjednom je ona postala svetica, a kada? Ona treba da da detetu detinjstvo kakvo zaslužuje, a to ne radi. Ona juri i vređa sve Terzine žene, a onda njemu traži pare. Kvarila je moju i njegovu vezu, ucenjivala ga je sve vreme da ne sme sa mnom da ide na Bali jer u suprotnom neće videti dete - rekla je Slađa.

- Da li je moguće da ona nije pozvala nikog s Terzine strane? - upitao je Joca.

Foto: TV Pink Printscreen

- To mi je strašno, ali njegovi roditelji nju ne mogu da podnesu. Mene je njegov otac obožavao, ugostio me na ručku i tada je rekao da za Milicu neće da čuje - rekla je Slađa.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

