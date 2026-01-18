AKTUELNO

Nije se okupala posle s*ksa, aljkavuša: Slađa Poršelina unakazila Maju Marinković, pa obelodanila da je Taki platio silikone Teodori Delić! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

U emisiji ''Premijera Vikend specijal'', voditelj Joca Novinar je u svom izdanju ''Rijaliti rešetanje sa Jocom'' ove nedelje otišao kod Slađe Poršeline na Zlatibor i s njom komentarisao aktuelna dešavanja oko najgledanijeg rijalitija ''Elita 9''.

- Slađo, šta misliš o Maji i Đukiću? - upitao je Joca.

- Šokirala sam se kada sam videla fotografije na kojima je potpuno gola. Devojka koja je imala bukvalno brutalan s*ks, kakav niko nije imao. Ona je iskompleksirana jer je uložila u sebe sve što ima, ali je nezadovoljna sobom. Ja sam namerno potkačila Takija, a ovo sad što se on folira i kao ljut je od toga nema ništa. Taki troši Majine pare, hiljadu puta sam bila kod njih u stanu i to sam videla. Sad ću da vam otkrijem ekskluzivu. Meni je Maja rekla da je Taki uradio silikone Teodori Delić i da tačno toliko para fali u njenom šteku - rekla je Slađa.

- Da li će Filip priznati Maju za devojku? - upitao je Joca.

- Naravno da neće nikada, on ima napolju devojku. Maju će prihvatiti za devojku samo ako krene da teroriše muškarce i kopa im oči. Ona ne može da se pomiri s činjenicom da je ona bukvalno u istom rangu sa Boginjom i Vanjom - rekla je Slađa.

- Šta kažeš na to što se dešava između Dače i Maje? - upitao je Joca.

- Brazilac i Maja su bili zajedno, imali su s*ks. Meni je Brazilac već rekao preko telefona da je to istina, ali neće on to da prizna javno jer je gospodin - rekla je Slađa.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

