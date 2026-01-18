Raskrinkavanje kakvo do sada niste videli: Slađa razotkrila Lukine laži i dokazala da nema ništa svoje na Zlatiboru, pa demolirala Anitu! (VIDEO)

Rešetanje!

U emisiji ''Premijera Vikend specijal'', voditelj Joca Novinar je u svom izdanju ''Rijaliti rešetanje sa Jocom'' ove nedelje otišao kod Slađe Poršeline na Zlatibor i s njom komentarisao aktuelna dešavanja oko najgledanijeg rijalitija ''Elita 9''.

- Slađo, da li je Luka Vujović vlasnik tog lokala na Zlatiboru ili nije? - upitao je Joca.

- Sve ono što je Ena ispričala za njega je istina. On je bio potrčko i kuvar, a njegov prijatelj drži taj lokal. Ja i Terza smo imali baš neprijatnu situaciju kada ga je Terza pozvao da smo u tom restoranu, a mi smo bukvalno platili ceo račun jer naravno lokal nije njegova - rekla je Slađa.

- Kako gledaš na onakve s*ksualne odnose Luke i Anite? - upitao je Joca.

- Anita je devojka koja prvo ne zna na čiji je polni organ sela. Ušla je u rijaliti i to veče bila sa Filipom, a onda plakala za Anđelom. Od Lukine i Anitine veze nema ništa, to je samo iživljavanje preko pokrivača - rekla je Slađa.

- Šta misliš o Aneli i Asminu? - upitao je Joca.

- U moju kumu sam se razočarala i zato joj ništa nisam poslala jer se ona druži lažno sa Majom. Ona prosto želi da Maja ne uđe u kombinaciju s Asminom, shvatila sam da je Aneli definitivno i dalje zaljubljena u njega. Ona je patila za porodicom i za tim što Nora nema tatu, a to je bila jedna porodica koji je imao mnogo love. Ona očekuje od Asmina da se pomire, ali ja mislim da će se on pomiriti sa Stanijom - rekla je Slađa.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić