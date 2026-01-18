AKTUELNO

STAVILA JE SEBE U KOŠ SA OSTALIM DEVOJKAMA: Bivša učesnica Elite istakla da se Maja SROZALA zbog odnosa sa Đukićem, pa prognozirala da će OVA takmičarka biti njegova naredna RECKA! (VIDEO)

Dala svoj sud!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gošća voditeljskog para Anastasije Buđić i Stefana Miloševića Pande bila je bivša učesnica ''Elite 8'' Branka Knežević.

Kako gledaš na to što mnoge devojke jedna po jedna, ''padaju'' na Filipa, a on je u više navrata istakao da želi samo zabavu, a ne ozbiljnu vezu?

- Da ima dvadeset godina i da se tako ponaša, razumela bih to. Nije mi jasno da čovek od skoro četrdeset godina. Mislim da je Aneli sledeća. Ona će sledeća završiti u njegovom krevetu. Maja je držala do sebe, a ovim je sebe ponizila. Nije joj to trebalo. Stavila je sebe u koš sa svim devojkama. Ona je sad isto ''utorak'' devojka. Što se tiče Filipa, to što je on malo uzdigao Teodoru u odnosu na druge devojke, to ne znači ništa. Da je spavao sa njom, prošla bi isto kao i sve ostale.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

