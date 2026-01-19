AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić/Foto/RED Portal/TV Pink Printscreen/E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Stavio sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', telefonskim putem oglasio se drug aktuelnog učesnica ''Elite 9'' Bore Santane, Minja.

Voditelji Anastasija Buđić i Stefan Milošević Panda prodiskutovali su sa njim o brojnim emotivnim turbulencijama koje su mu se desile sa Anastasijom Brčić, kao i svađama koje je imao sa svojim cimerima.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Kako gledaš na Borine trenutne ljubavne probleme?

- Bora se razveo, ušao u rijaliti, ali emotivno nestabilan. Samatram da smu se Anastasija na početku rijalitija veoma dopala. Mislim da više nikakvog smisla nema taj odnos, ne treba mu to. Kad se izgovore neke reči, onda je stvarno kraj. Bora vrlo drobro poznaje dvojke većinski unutra, sa nekima je verovatno bio prisniji, ali ga sve poštuju i vole napolju. To zbog čega unutra drugu priču pričaju, to ne znam. Očigledno mu je sada pukao film, pa je otkrio neke stvari. Kad mu se to desi, on kaže sve.

Da li misliš da je Bora spreman za novu vezu, ili su problemi sa Anastasijom Brčić takvi jer nije preboleo Milicu Kemez?

- Da li je preboleo Milicu, to samo on zna. Video sam onaj razgovor sa Drvetom mudrosti koji je imao, rekao je da okreće novi list. Ako je do tada nije preboleo, nadam se da sada jeste.

Foto: RED TV Printscreen

Kako komentarišeš Borine uvrede koje izgovara učesnicima kad uđe u sukob? Mnogi takmičari su mu to zamerili.

- Istina je da je strašno kad izgovori neke psovke, ali kada dođe sebi, kada ga bes prođe, on prizna da ne misli to što govori. Bora je takav, on kad se naljuti, svakakve reči izlaze iz njega. Ne ume da se iskontroliše kada je besan. Jedino ko bi mogao da utiče na to da on iskoreni kod sebe to je neka žena buduća, koja bi bila sa njim.

Bora je burno reagovao kad je ovonedeljni vođa, Jovana Mitić, postavila Boru sa Urošem Stanićem za potrčke, kako reaguješ na to?

- Boru poznajem veoma dobro. On je veoma opušten momak, ali ne shvata da to neko može protumačiti pogrešno. Nije mu potrebno druženje sa Urošem. Bora je isključivo naklonjen ženama, nikada ga muškarci nisu zanimali, to je činjenica. Zato sam i rekao da Bora nije svestan toga da neko njegovo druženje može da protumači kako ne treba.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako ti deluje njegov sukob sa Jovanom Mitić?

- Preteraju sa tim uvredama. Smatram da ne bi trebalo to toliko daleko da ide, a i da kada neko uvredi nas, njegove bliske ljude, ne uzvraća na način na koji uzvrati, nema potrebe.

Foto: Pink.rs

Autor: S.Z.

