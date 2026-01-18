AKTUELNO

Domaći

UŽIVAJU ZA SVE PARE! Peja i Ena spakovali kofere, pa se zaputili na ovu LUKS DESTINACIJU! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Uživaju!

Jovan Pejić Peja i Ena Čolić uživaju u svojoj ljubavi, a zajedničke trenutke često vole da podele da svojim pratiocima na društvrnoj mreži Instagram. Ovog puta, njih dvoje su okačili zajedničku sliku iz aviona, te su svoje fanove obavestili da je vreme za daleku destinaciju, te da ih čeka put na Tajland.

Foto: Instagram.com

On je je okačio sliku sa aerodroma, te je uz opis stavio pesmu grupe ''Flamingosi'' ''Ljubav'', te je stavio svima do znanja je zaljubljeniji nego ikad i veoma uzbuđen zbog njihovog zajedničkog puta.

Foto: Instagram.com

I pored toga što su tokom trajanja ''Elite 8'', mnogi tvrdili da će njihova veza doživeti krah, oni su pokazali daprava ljubav pobedi sve, te i da i dan danas uživaju u svakom trenutku.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

SPREMNA ZA UŽIVANJE! Anastasija Ražnatović spakovala kofere, odlazi na OVU LUKS DESTINACIJU! (FOTO)

Domaći

LJUBAV CVETA! Peja i Ena napustili Srbiju, pa pokazali kako uživaju: Bahate se i ne skidaju osmeh s lica (FOTO)

Domaći

Ena i Peja napustili Beograd: Ljubavi par spakovao kofere! Evo gde se sad nalaze, jedan momenat će vas posebno oduševiti! (FOTO)

Domaći

Dokazali da prava ljubav godine ne broji! Ena i Peja uživaju u Španiji, posle svih osuda jedini OPSTALI (FOTO+VIDEO)

Zadruga

Procvetali: Ena i Peja progovorili o njihovom odnosu, ona blista od sreće jer su sve vreme zajedno (VIDEO)

Zadruga

UŽIVAJU: Aneli se sklupčala pored Luke, sve sluti na ozvaničenje veze?! (VIDEO)