Sami su sklopili kockice, nisam spomenula ime: Anita priznala da se gubi kada se spomene Reljino ime i navodna afera, pa žestoko oplela po Luki! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Anitu Stanojlović koja je ove noći govorila o svom odnosu s Lukom Vujovićem, ali i o navodnoj aferi s Reljom Popovićem.

- Anita, šta se dešava ovih dana s tobom i Lukom? - upitao je Darko.

- Ne znam, ili ću se ohladiti skroz ili ću prihvatiti njegovo ponašanje. Iznerviralo me kada si mi ti u petak rekao da mu je sumnjivo nešto oko mene i Relje, ali onda treba da pita mene, a ne da mi dodatno otvara teme. Janjuš nas non stop ponižava, a on ne sme da mu odgovori. Imamo rasprave svakog dana skoro, ne znam kako da se reše. Sada je obećao da će prestati jer je video jutros da sam ozbiljna kada sam plakala navodno - rekla je Anita.

- Kažeš da te iznerviralo što je pričao sa Zoricom o navodnoj aferi tebe i Relje Popovića. Kako onda komentarišeš što je tebi rekao u subotu: ''Znam da si nervozna zbog Relje, sve je meni jasno'' - rekao je Darko.

- Ja sam tad legla i nisam uopšte pričala s njim iako nam je bila mesečnica. On ima pravo da sumnja, ja njemu ništa nisam rekla. Dača može da posumnja i sklopi kockice, kao što je to uradio Uroš. Ja konkretno ime nikad nisam izgovorila, a oni su sami sklopili kockice - rekla je Anita.

- Ti si već rekla da ga braniš lažno za stolom, ali kolika je sumnja tvoja da on ima emocije prema Aneli? - upitao je Darko.

- Verovala sam mu prve dve nedelje sto posto, ali sada kako vreme prolazi mu sve manje verujem jer se opušta skroz. Petlja i muti, ali ne znam više šta radi. Kad je sa mnom, mi smo super, a onda odemo za sto i slušam kako on voli bivšu. Jutros se izleteo i tražio podršci bademantil za njega i Aneli, zaustavio se na pola njenog imena. Vidim gde vodi ova veza, ali ako ne promeni reakcije onda ne bih volela da ostanem u tome - rekla je Anita.

- Kako posle toliko dana analiziraš Lukine suze na Filipov i Anelin klip? - upitao je Darko.

- Veče pre toga, on je pokušao da opravda Filipa i ja sam mu rekla: ''Dečko, blamiraš se'' i baš sam mu zamerila. Da li je on na osnovu toga šta sam mu ja zamerila, pa je zbog toga imao onakvu reakciju to ne znam. Njemu treba da bude fokus Filip, a njegova prva rečenica je bila: ''Ova smećarka šta radi''. Gubi se poverenje, ali sam prihvatila - rekla je Anita.

- Kako je moguće da Dačo izmišlja sve što priča o tebi i Relji? - upitao je Darko.

- Ja sam dala povoda kao što je Uroš sam sklopio kockice, ali okej mi je da je Dača sklopio kockice dok neke stvari stvarno nemaju veze s vezom. Ja Dači ništa ne verujem jer je već slagao, on sklapa priče kako njemu odgovara. Ja znam šta bih rekla za Anđela, Filipa i bilo koga, ali u ovoj priči se gubim jer ne znam kako da reagujem. Ne znam šta da kažem jer uvek ispadne da lažem - rekla je Anita.

- Kako komentarišeš komentare starijih učesnika koji poznaju duže Minu Vrbaški da te Mina u tvojim očima štiti, ali da te zapravo ona još više kanali jer ćutanjem potvrđuje? - upitao je Darko.

- Mina nema šta da kaže, rekla je da neće da se meša u tu temu. Ne mislim da neko može ovoliko da se folira i da nije iskren, mi spavamo zajedno i grlimo se, stvarno joj verujem. Ja njoj nikada nisam spominjala konkretno ime muškarca već sam joj pričala o nekim muškarcima - rekla je Anita.

- Kako gledaš na komentare takmičara da ste se smorili ti i Luka jer ste dobili navodno malo poklona? - upitao je Darko.

- Ljudi očigledno nisu obratili pažnju da smo mi bili u svađi, a ne da smo bili smoreni. Ja ne očekujem velike poklone, niti može to na mene da utiče. Obzirom da smo tek ušli u vezu i da je ovakva, dobro smo išta i dobili - rekla je Anita.

- Šta svakog jutra pričate sa Majom kad nemate bubice? - upitao je Darko.

- Ja sam rekla da je Maja htela da uđe u vezu samo da bi dokazala da je najbolja od svih devojaka, a da su ostali beton liga. Onda mi je Maja prišla i rekla: ''Sve si bila u pravu, ponovi opet sve to i opet spominji Cara'' - rekla je Anita.

- Šta je Filip pokazao? - upitao je Darko.

- Da nema stav, da nije muškarac i da ne ume da stane iza žene - rekla je Anita.

Autor: N.Panić