Imam pravo da ih sve vozim i sprdam: Aneli priznala da je Luka i dalje voli, pa razvezala jezik i unakazila Maju zbog akcijanja s Đukićem! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je i narednu sagovornicu, a to je bila Aneli Ahmić koja je govorila o svom flertu sa Filipom Đukićem, ali i o sukobu s Majom Marinković.

- Kakav je vajb između tebe i Filipa, je l' se privlačite? - upitao je Darko.

- Filip ima tu neku energiju koja meni prija od početka i uvek se smejem. Ja sam isto luda, a on kad popije možeš s njim da radiš šta hoćeš. On meni prija kao osoba, ali kao neko muvanje i da bih bila s njim, zaista ne. Prija mi da se družimo, ali ne osećam se kao tip žene da bih otišla s Filipom da spavam. Ne gledam Filipa kao zrelog muškarca za sebe - rekla je Aneli.

- Da li je Luka onom svojom reakcijom dokazao da te i dalje voli? - upitao je Darko.

- Ono još nisam doživela stvarno. Kako nije plakao kad je on uzeo Filipu Anitu? Nema mi veze s Filipom, znači ili je hteo izigravati žrtvu ili zbog mene. Ne mogu da ti opišem pogled kojim me gledao dok je išao klip mene i Filipa. Osećala sam se kao da me mrzi, ali šta ja imam s njim? Juče mu je bila mesečnica - rekla je Aneli.

- Svi kažu da je trebao drugačije da reaguje, ali on se prvo na tebe fokusirao - rekao je Darko.

- Naravno, izvređao je mene dok je trebao da izvređa Filipa. Šta god da radi s njom, on gleda u mene. Ja gledam i posmatram, zanima me apsolutno. Mislim da je s njom ušao u odnos zbog podrške i inata, ali sada mu se sviđa s*ks s njom jer zna da to sa mnom nije mogao - rekla je Aneli.

- Šta se desilo juče na njihovu mesečnicu? - upitao je Darko.

- Vadili su se da su bili u svađi, ali ih je pogodilo što nije bilo nešto previše. Anita je očekivala istu situaciju kao sa Anđelom, dovoljna je njena rečenica da je Filip bio na vrhu, a ne Luka kada je ona ušla - rekla je Aneli.

- Je l' si čula da je jutros hteo bademantile za tebe i njega, slučajno je izgovorio tvoje ime umesto njeno? - upitao je Darko.

- Nisam znala za to. Hoće da im dođu bademantili kao što su došli nama za prvu mesečnicu - rekla je Aneli.

- Koliko je zapravo Anita nesigurna? - upitao je Darko.

- Njoj smeta Aneli, ali ona se upetljala u odnos dvoje ljudi. Šta je očekivala? Da joj nije mene, ne znam koliko bi oni bili primećeni puno pošto oni samo spominju mene i pričaju. Nije Luka bio slobodan muškarac već veren, a ona meni nabija Anđela koji je bio slobodan kad smo ga Đedović i ja spominjali - otkrila je Aneli.

- Koliko su ti zasmetala Majina poniženja u petak? - upitao je Darko.

- Ja jesam pogrešila priznajem, ali ja ne mogu trpiti da me neko provocira. Počela je odmah da udara nisko, prećutala sam joj jednom, ali ne i drugi put. Kako ima pravo da mi drži moralne pridike kad se s*ksala tri puta za noć? Ona je u kombinaciji sa Filipom, a ne u vezi. Ja imam pravo da ih sve sprdam i vozim do kraja rijalitija, sprdali su i mene. Rekla sam da je ona jedna obična k*rvetina jer je rekla da me razvlače kao jufku. Ja ne planiram da je vređam, ali ako me bude gazila, naravno da ću joj uzvratiti - rekla je Aneli.

- Šta je tebe pogodilo tu s njom i Alibabom? - upitao je Darko.

- Ja nikad ne bih s nekim bila iz inata, nikada sebi ne bih to dozvolila. Isprovociralo me to što je gađala da mene ponizi, ne bi mene povredilo da ona bude s Asminom jer ja nemam emocije prema njemu. Meni bi oni olakšali da budu sada zajedno, ali znam da bi imala svađe s njima. Ove godine sam jako proračunata i jako dobro kalkulišem, ali neću ti otkrivati neke stvari. Ne volim kad me neko provocira, bude mi ego povređen i to me iznerviralo - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš što je Maja nedeljama prozivala utorak devojke, a šta je ona sada? - upitao je Darko.

- Sve isti postupci. Ona možda sebe gleda drugačije od njih jer je bolje obučena ili ima bolju kosu, ali ni ona nije priznata - rekla je Aneli.

- Kakav je tvoj odnos sa Asminom sad? - upitao je Darko.

- Cilj ne bira sredstvo. On će ponovo raditi iste stvari, ali ja mu više neću davati pristup. Ponovo se smeška, on je bolestan i zgadio mi se na maks. Možemo voditi rat kada me vređa da sam k*rvetina. On mene ne komentariše, a šta je Maja uradila i on je brani. Ružno je da čovek s kojim imam dete tako priča o meni - otkrila je Aneli.

