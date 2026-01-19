Četiri udarca u sedam dana: Terza i dalje ne dolazi sebi od silnih izdaja! Priznao da sve više sumnja u Sofijine emocije, pa opleo po Munji (VIDEO)

Haos!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Borislava Terzića Terzu koji je progovorio o svađi sa Sofijom Janićijević.

- Kako si? - upitao je Darko.

- Četiri udarca koji su me snašli u poslednjih par dana. Izbacivanje iz crkve, svađe sa Sofijom, izdaja Munjina i sad ovo s porodicama mojom i Sofijom - rekao je Terza.

- Šta se dešava sa Sofijom? - upitao je Darko.

- Nismo pričali od petka, evo malopre me pozvala i sad smo prekinuli zbog intervjua. Svi mi govore da je plakala i da je tužna, nije jela dva dana i smršala je ozbiljno. Skupilo joj se sve i kaže da se pokajala zbog svađe, ali kaže da joj je stvarno žao. Znam da joj se Milan ne dopada uopšte, ali ne treba da se sprda sa tim stvarima - rekao je Terza.

- Čuo sam da sad već sumnjaš u njene emocije - rekao je Darko.

- Normalno. Dozvoli da joj majka ne dođe ovde, radi sa mnom šta radi i onda dopusti sve ovo. Je l' ona sad meni vraća neke stvari? Ne znam, ne može da mi dođe informacija do glave što ovo radi ako me voli. Ja nju volim najviše, a ne dozvoljavam da se dovedem u neku situaciju. Konfuzija mi je ozbiljna što se tiče nje, vidim joj po faci da je smršala i da nije dobro. Oni moju dobrotu koriste svi, od drugova i do devojaka - rekao je Terza.

- Vidi se da te baš povredilo to za Munju? - upitao je Darko.

- Bio mi je kao brat, bili smo nerazdvojni. Dešava se situacija da on i Milica uopšte nisu bili toliko dobri, čak mi je Milica govorila da bi je on prvi j*bao. Ljudi sa Pinka su ga kontaktirali da saznaju lokaciju, a on je zauzvrat tražio novac koliko sam ja razumeo. Proživeo je iste stvari kao ja, umesto da bira moju stranu i ne dozvoli to, a on dozvoljava sebi da traži pare da proda informaciju. On je dupetom ovde zatvorio vrata, a druga prodao za pare. Kad smo dolazili tamo, on je prodao drugim redakcijama lokaciju. Čujem da on izlazi s Milicom u noćni provod, pa kako bi se on osećao da je on ovde i da ja izlazim sa Stefani? Druga stvar, Rajačić je ovde bio uz mene, a Milica je bila s njim i spavala. Šta ja sad da očekujem? Svi znamo da je on poprcljiv, Milica je već pokazala svoje kad je bila s Rajačićem, što neće da se osveti i bude s njim? U sve mogu da sumnjam sad, posle čujem da su završili na afteru posle krštenja. Je l' se na afteru igraju karte ili šta? Ja sam aftera prošao puna traka, te stvari su me puno pogodile. Meni je Zemunac rekao da mi Munja nije drug, ali su bili rezervisani uvek - rekao je Terza, pa dodao:

- Bilo mi je drago što je otišao tamo zbog Barbare, ali nisam znao da je prodao porodicu. On je ponizio i mene nakon što je podelio Miličin stori. Kad je čuo ono isterivanje iz crkve, trebao je da kaže: ''Majstore, ovo je moj drugar''. Očigledno su mu mediji bitni, je l' preko neke sramotne stvari on hoće da ide po emisijama? Bože sačuvaj, jako sam se razočarao - rekao je Terza.

- Kakve su ti bile sinoć nominacije? - upitao je Darko.

- Plaše se čoveka koji nose tange. Uroš je unakazio Anitu, ona je sinoć sve potvrdila. Ona je pokušala da ga ućutka jer mu se poveravala. Mali sve zna i zavuče im, ali one opet idu s njim. Mnogi su sinoć pokazali ko su i šta su. Bori sam sinoć pokušao da objasnim da mu ne trebaju te morbidnosti, ali on neće da sluša. Filip njemu kao ne zamera stvari? On nikom ništa ne sme da kaže, čovek je bez takvog stava da je to strašno. Majina priča kao izdao si me Boro, znači potvrđuje priču njegovu šta je ona radila s Minom. Definitivno je pokazao Bora da je sujetan prema Filipu - rekao je Terza.

Autor: N.Panić