Čudno mi je što želi da ugasi temu: Luka progovorio o navodnoj aferi Anite i Relje, pa brutalno opleo po Aneli i Filipu! (VIDEO)

Ko bi rekao?

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Luku Vujovića u Šiša baru koji je govorio o problemima s Anitom Stanojlović, a potom se dotakao i flerta Filipa Đukića i Aneli Ahmić.

- Luka, oko čega ste se ti i Anita svađali juče ceo dan? - upitao je Darko.

- Sama pomisao da ja odgovaram na neko pitanje za Aneli, njoj se ne dopada uopšte. Ona kao da je zaboravila gde se nalazimo i to sve - rekao je Luka.

- Da li to znači da je ona nesigurna u sebe? - upitao je Darko.

- Pa da, iskreno ona je mene gledala kako sam se ponižavao s Aneli i kad mi ona kaže: ''Nećemo pričati'', a ja kažemo: ''Ne moramo'' i nju to povređuje. Znam da će popustiti posle nekog vremena, zato sam takav - rekao je Luka.

- Koliko ti sumnjaš u Anitinu priču o Relji? - upitao je Darko.

- Pa ja njoj verujem. Ona nekim reakcijama pokazuje da je nervozna zbog toga. Ne znam zašto ona tako reaguje i zašto je to toliko pogađa, pa želi da zatvara temu. To bih radio jedino da sam sateran u ćošak i da nemam šta da kažem. Verujem joj da nije bila, jedino možda ako je lajkovala i to. Upoznao sam je da uvek kaže istinu, pa i na njenu štetu. Nemam odgovor, zašto bi rekla Dači, a onda zašto bi Dača izmislio, pa zašto onda tako reaguje? I da je bila, a i da nije mene to ne zanima. Meni je rekla da nije bila - rekao je Luka.

- Šta ti govore reakcije Mine Vrbaški? - upitao je Darko.

- Svi komentarišu da je Mina reakcijom to potvrdila. Čudno mi je da nije ustala da odbrani Anitu ako već zna da to nije istino. Ukoliko već ona nije sprečila Daču, šta si ti uradila time kad kažeš: ''Neću da se mešam'' - rekao je Luka.

- Da li su te demoralisali pokloni neviđene armije? - upitao je Darko.

- Nisu. Mogao sam ja mami da kažem kupi dvesta guarana i kao ovde dođu poklone. Nije to poenta, meni je bila smešna njihova reakcija - rekao je Luka.

- Što bežiš od sukoba s Janjušem? - upitao je Darko.

- Ja se nasmejem, pa onda tek ukapiram da je mene ponizio. Radi to pokvareno, ne bežim od sukoba s njim i više mu neću davati pristup kao što je imao - rekao je Luka.

- Šta ti je značilo ono što si šaputao Aniti: ''Samo neka nas napadaju, videćeš da je ovo super za nas'' - rekao je Darko.

- Rekao sam da je super jer nas ti ljudi napadaju, bolje to nego da nam tapšu po ramenu. Isti Ivan i Matora su se bunili kako navodno nemam reakciju na Filipa, a posle druga priča - rekao je Luka.

- Je l' te Aneli povredila na tom snimku sa Filipom? - upitao je Darko.

- Nije, kako može da me povredi kad je ona s Asminom završila u hotelu dok sam ja bila omiljeni - rekao je Luka.

- Kakav je tvoj stav što se tiče Filipa? - upitao je Darko.

- Dan ranije kada je bio snimak, rekao sam da nije to toliko strašno. Razočaran sam, izgubio sam poverenje kao i on - rekao je Luka.

- Je l' postoji šansa da je Anita trudna? - upitao je Darko.

- Ne postoji, šta da ti odgovorim? Uvek postoji verovatnoća, ali ne radimo na tome - rekao je Luka.

Autor: N.Panić