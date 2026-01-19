AKTUELNO

Zadruga

Jedan zagrljaj sve rešava: Sofija pronašla način da otopi Terzino srce, evo šta je presudilo pomirenju (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Sofija Janićijević pronašla je način da otopi srce Borislava Terzića Terze i da dobije novu šansu nakon svih uvreda.

- Ja želim da se nikad ne odvojim od tebe i da se pomirim - rekla je Sofija.

- Želim i ja, ali imam kočnicu - rekao je Terza.

- Šta da uradim ja? - pitala je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Padni mi na grudi - rekao je Terza.

- Volim te mnogo, previše! - rekla je Sofija.

- Ja ću se pomiriti sa tobom normalni. Ja bih se pomirio sa tobom, ali... - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Misliš da ću ponovo da ti napravim nešto. Ja znam kako ti je jer sam to prošla sa tobom. Ja razmišljam o sebi, ali i o tebi ali mi se vraća. Je l' me razumeš bar malo? - rekla je Sofija.

- Znaš na Bogojavnjenje da mi priđeš i zato moram da se pomirim sa tobom, ali ne sad. Jesi li zamislila želju? - rekao je Terza.

- Jesam, ostvariće mi se - rekla je Sofija.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Odlučio da zakopa ratne sekire: Terza rešio da prekine sukob sa Anđelom, evo šta je presudilo (VIDEO)

Zadruga

Na korak do pomirenja! Bora pronašao način da otopi Anastasijino srce, pao i poljubac (VIDEO)

Zadruga

Sve joj je jasno: Sofija otkrila da li ima emocije prema Terzi, evo šta je presudilo (VIDEO)

Zadruga

Istopili se! Sofija i Terza progovorili o svojim emocijama i pomirenju, Maja ih podržala (VIDEO)

Zadruga

LJUBOMORA JOJ JE DRUGO IME: Dušica pronašla način da pokvari ćaskanje Milene i Janjuša! (VIDEO)

Zadruga

Ne želim to da gledam: Sofija nema razumevanja za Terzino kajanje zbog svega što je priredio Milici, on priznao šta ga tišti: Nisam srećan u potpunost