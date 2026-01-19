Raskrinkao sve do srži! Alibaba priznao da žali Aneli, otkrio da je Luka i dalje voli, pa obelodanio sve o navodnoj aferi Anite i Relje: Istina je, ali se plaši... (VIDEO)

Razvezao jezik!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Asmina Durdžića koji je progovorio o situaciji s Aneli Ahmić, a potom se dotakao i Maje Marinković i Fil﻿ipa Đukića.

- Šta se dešavalo ove nedelje između tebe i Aneli? Odnos vam se menjao - rekao je Darko.

- Ne mogu da lažem, meni bude nje žao. Bio je deo mog života i ostaće zbog Nore. Hteo sam da joj otvorim oči da bude dama. Mene je sramota što moram petkom da ustanem da je pljujem. Tu smo već četiri meseca, ona nije uradila ništa zbog čega ja mogu da budem ponosan. Nije bitno što ona popije, ali i ja pijem i onda odem normalno u svoj krevet. Njena porodica ovo pravi, a ja ću uvek da branim svoju porodicu - rekao je Alibaba.

- Kako ste se pljuvali u petak - rekao je Darko.

- Maja je u pravu kada joj kaže da treba da se ponaša kao majka jednog deteta, ali ona odmah krene i vređa dete da je k*rva. Odmah ide na kartu žrtve da joj neko dete dira, a niko ne dira dete nego nju - rekao je Alibaba.

- Ona je rekla da ne može da veruje da ti braniš Maju, a nju urnišeš dok je ona majka tvog deteta - rekao je Darko.

- Ko je meni Maja? Da mi je devojka, isto bih reagovao kao i prema Aneli. Njoj smeta odnos mene i Maje od prvog dana, samo nije pokazivala transparentno. Ona je od dana kad je saznala da bih ja voleo da budem sa Majom u ozbiljnoj vezi, krenula da se druži s njom i bude dobra - rekao je Alibaba.

- Koje su šanse da ti i Maja uskoro uđete u vezu? - upitao je Darko.

- Ja ne znam šta će biti za 15, 20 dana, ali sam od prvog dana govorio da ima neku ludačku energiju u sebi. Ne želim da ispadne da teram neki inat Filipu i Aneli, a isto tako ne bih dozvolio da Maja sa mnom tera nekome inat. Jedino je mene Maja branila u Eliti 7 i zbog toga dobila deset tužbi od Aneli. Zato ja ne mogu da zaboravim i stanem uz nju - rekao je Alibaba.

- Kako komentarišeš Đukića? - upitao je Darko.

- On je meni drag, ali kad popije nema granica i kontrola. Bio je dva dana tužan, prepao se da ću ga ja gaziti previše i morao sam da iskomentarišem realno. Primetio sam da je posle ''Pitanja novinara'' počeo da se smeje, odmah ozdravio. Samo je glumio dok prođu klipovi i novinari. On se meni izvinio sedam puta, a nije nikom drugom. Očigledno se prepao mene i moje reakcije - rekao je Alibaba.

- Zbog koga je plakao Luka? - upitao je Darko.

- Malo zbog Filipa, ali malo više zbog Aneli. On je meni bez bubica rekao: ''Trebao sam da sačekam mesec dana, pa da uđem u vezu. Z*jebao sam se''. Ja garantujem da su oni ove poklone dobili od Tamare, kao što je i Aneli sama sebi kupila poklone. Oni sve rade zarad rijalitija, ja to ne podržavam. On ako voli svoju devojku, on nikad neće imati tako žestok s*ks da drugi gledaju - rekao je Asmin.

- Šta Mina pokazuje reakcijom o Relji i Aniti? - upitao je Darko.

- Anita bi to priznala, ali ona ne zna da li će Luka stati uz nju, a drugi problem što nema dovoljno dokaza. Dača ne laže sto posto, Mina sve zna. Bila je, ali ja ću to izvući od nje. Luka me je stisnuo za ruku i pokazao da Anita laže - rekao je Asmin.

Autor: N.Panić