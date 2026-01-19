Nema hrabrost i muškost: Maja zakucala Đukića za dno, pa najstrašnije oblatila Aneli i unakazila Teodoru zbog Takija! (VIDEO)

Haos

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Maju Marinković koja je progovorila o svim aktuelnim temama u Beloj kući.

- Majo, šta se dešava sa tobom i Filipom? - upitao je Darko.

- On je za mene vazduh, ne vidim ga u vremenu i prostoru. Kao muškarac je trebao da preuzme odgovornost. Ja nisam neko ko će da se povuče i sedne u ćošak, već ću da stanem iza svakog svog postupka bio dobar ili loš. Ono što je meni urađeno je jako ružno i jako loše, očekivala sam razgovor nakon svega toga. On ne posetuje tu hrabrost u sebi, isto se povukao kao i sa Teodorom. Ne mogu da razumem i ne mogu da nađem opravdanje jer ne poseduje jačinu i muškost. Jako sam se razočarala u sve to i smatram da je prekasno za bilo kakav razgovor - rekla je Maja.

- Vidiš li neku žal kod njega? - upitao je Darko.

- Ne, on se izvinio trinaest puta Asminu, a meni ne. Kao da su mu se končići ispustili iz ruku i negde je izgubio kredibilitet u društvu muškom. Neću kao Aneli da dođem i da plačem i pričam da me svi napadaju, a da se sa pet muškaraca muvam celu neću. On kao muškarac me jako razočarao, nije stao iza svojih postupaka. Mi nismo u vezi, ali on mene poznaje dugi niz godina - rekla je Maja.

- Na šta misliš kad kažeš da Aneli razvlače kao jufku? - upitao je Darko.

- Da, evo iskreno ću ti reći da sam bila iskrena prema njoj u druženju. Branila sam je, a ona je pokazala da nije iskrena prema meni i da me drži blizu zbog Asmina, ali od toga nema ništa. Ima fetiš na moje bivše partnere, ona situacija sa Đukićem u toaletu kao da sam videla sebe. Uradila je loše samoj sebi. Videla sam poglede u kameru i ono ne može da se radi ako nisi svestan. Ona se meni izvinila, a onda me nazvala k*rvom. To je klasično prebacivanje kada si u mat poziciji - rekla je Maja.

- Teodora Delić ti je žestoko izvređala oca, šta kažeš ti? - upitao je Darko.

- To je jedna provincijska profuknjača. Ona je živ blam, ne sumnjam da Taki rešeta sa dokazima. Ja ne mogu da ginem sa pola kuće, ali na svog oca ne dam. Ona je klasična seljančura, ona je nebitnjakovićka koja se vukla sa svim mogućim ljudima. Je l' sedim ja nekom čoveku od 50 i nešto godina u krilu? Ne jer me nije otac tako vaspitao, ne znam kakva je to porodica kad nisu vaspitali. Bebica je svestan na šta liči, ne može da nađe dobru ribu ako ne plati. On je džoger, prelazi preko svega i sve upija. Ja bih za svoju porodicu izginula, ne postoji niko ko je meni ispred oca i majke. Ona je molila Takija da se slikaju i dovodi je u karantin, pa posle priča da je on nju koristio. Taki, apsolutno sve izbaci i čak je i tuži. Slika govori više od hiljadu reči, ne moram ja ništa njega da pitam. Ja s njim imam otvoren odnos, ali on je ozbiljan čovek i ne ide da ja ulazim u intimu svog oca - rekla je Maja.

Autor: N.Panić