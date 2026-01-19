Svoje dvorište ne vidi, ali tuđe... Bebica nikako ne primećuje nove poglede Đukića i Teodore, priznao zbog čega je štipao krišom! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Nenada Macanovića Bebicu koji je progovorio o svađama sa Teodorom Delić.

- Od Nove godine otkad je došla ta čestitka i poseta, sve se promenilo. U tom trenutku sam osetio kako je njima bilo dok sam ih ja vređao i onda je sve krenulo nizbrdo. Ja uđem u neku teoriju da li gleda ili ne gleda, ali to su moje teorije - rekao je Bebica.

- Zbog čega nisi iskren prema meni sada? - upitao je Darko.

- Iskren sam, gledam 24h i nisam stvarno primetio neki pogled. Imam strah da ne krenu priče i da ne stvaram teorije u glavi, a imam strah. Ja znam da ona vodi računa i da se sklanja, ali imam nekako strah i unapred sprečavam situacije - rekao je Bebica.

- Opet ti zamera što je ne braniš od muškaraca? - upitao je Darko.

- Ona se ne seća šta sam rekao ni Maji, a ni Ivanu. Kad uđe u faze nervoze, onda ne čuje nikoga oko sebe. Uđemo u neku raspravu koja je totalno nepotrebna apsolutno - rekao je Bebica.

- Pošto ti ipak ne vidiš ništa, kako je moguće da se baš njih dvoje susretnu slučajno u toaletu, a Filip koji se ne seća ničega, seti se baš toga? - upitao je Darko.

- Ma tu sam bio i ja, to je bilo na samom početku oko 12 uveče - rekao je Bebica.

- Zbog čega štipaš Teodoru? - upitao je Darko.

- Ja nju nikad nisam štipao, u tom momentu sam je nešto i ne znam zbog čega. Ona je imala tu bes u sebi i to je to - rekao je Bebica.

- Kakvo mišljenje imaš o Maji? - upitao je Darko.

- Hiljadu puta prećutim zbog Teodore, ali vređaju mi ljudi inteligenciju. Ovo glumljenje heroja Maje sad, prva je rekla da neće u vezu, a onda ga dovlači u krevet. Pokušava od sopstvenih postupaka da napravi sebe žrtvom. Ona sada vređa Teodoru za Takija, a ja znam istinu da tu ne postoji ništa. Ja sam čitao poruke u kojima je on potencirao da ponese majice ovde - rekao je Bebica.

- Kako komentarišeš mesečnicu Luke i Anite koju su proveli u suzama? - upitao je Darko.

- Mića je rekao da je ovo najtužniji prizor jedne mesečnice u rijalitiju. Pokazali su da je podrška bitnija nego ljubav - rekao je Bebica.

Autor: N.Panić