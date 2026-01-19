Upali smo u rupu bez dna: Hana priznala da se ona i Nerio sve više udaljavaju, ove stvari su je ubile! (VIDEO)

Nije joj lako!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Hanu Duvnjak koja je progovorila o svojim problemima sa Neriom Ružanjijem.

- Hana, šta se dešava sa tobom i Neriom? - upitao je Darko.

- Ja kao da sam sve živce pogubila kada sam ušla kroz kapiju. Ja sam već rekla Neriu da sam jako loše, najgore mi je trenutno u glavi. Pre neki dan je bila neka situacija sa Sandrom Todić, a on se kupao pored nje tada. Ja sam slušala Uroša i rekla sam: ''Boli me k*rac'' i to je to. Međutim, Uroš je potegao drugu temu za stolom i rekao je meni da vidi da sam loše. Kada su i Nerio i on počeli da pričaju i da me spopadaju, stvarno mi nije bilo dobro. Međutim s Neriom su se potegle neke teme i mene iznervira jer on kaže stvari koje mogu da se protumače na 100 načina - rekla je Hana.

- Šta se dešava između tebe i Neria obzirom da mi kažeš da i ti, a i on osećate da se hladite? - upitao je Darko.

- Mislim da je nas sustiglo sve što se dešavalo poslednjih tri godine. Njegov ulazak je mene ubio u pojam, nismo se videli dva meseca uopšte. Ne znam šta nam se dešava, mislim da smo oboje u rupi iz koje ne možemo da izađemo. Definitivno ga volim najviše na svetu i on mene, ne želim da ljudi misle da mi sad raskidamo. On neće da priča, ja ga tražim svaki dan - rekla je Hana.

- Šta je to sa Todićkom? - upitao je Darko.

- Ja mislim da me nikad ne bi prevario, ali mu očigledno prija da se lepi neko za njega. Da ja uradim 1 posto stvari koje on radi, on bi me razapeo kao Isusa Hrista. Sve u svemu, izvukli smo se mi iz mnogo većih stvari - rekla je Hana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić