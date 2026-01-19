Spreman da raskrinka navodnu aferu Anite i Relje Popovića: Anđelo smislio pakleni plan da Minu satera u ćošak, moraće sve da obelodani! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Anđela Rankovića koji je progovorio o svim aktuelnim temama u Beloj kući.

- Da li Anita ima emocije prema tebi? - upitao je Darko.

- Ne, kad gledam sa strane vidim da ona nema emocije ni prema kome. Ona ima posesivnosti i bude opsednuta nekom osobom - rekao je Anđelo.

- Da li ti je slomilo srce što si video da je ona u suzama dočekala mesečnicu s Lukom? - upitao je Darko.

- Očekivala je šleper poklona i da to bude nešto što će natrljati na nos svima, ali sam primetio da nije bilo ni preterano zahvalnosti ljudima koji su poslali. Nezadovoljstvo je doprinelo da dođe do tih suza - rekao je Anđelo.

- Da li je Luka više zaplakao zbog Filipa ili Aneli? - upitao je Darko.

- Mislim da je ovo bilo zbog Aneli jer da je hteo da plače zbog Filipa, plakao bi pre mesec dana. Aniti smeta sve ovo, ja je znam jer joj ja nisam davao povoda da uplićem druge devojke. Ona vidi da je sve to zbog Aneli, ali ćuti i trpi - rekao je Anđelo.

- Ti Minu poznaješ skoro deset godina, šta tebi govori njena reakcija na temu Anite i Relje? - upitao je Darko.

- Sve zna i još jednu stvar koju sam primetio je kada je bila Tamara u poseti, ona je rekla: ''Mina ti jeste drugarica, pazi kome se poveravaš čak i Mini''. Tu je mislila i na Daču, ali ako je Anita priznala Dači, onda je i Mini. Kada Anita odgovara, pratim i Minu koja spusti pogled dole i trudi se da je niko ništa ne pita. Kada su je ukućani provukli, ona je rekla: ''Nemojte mene da petljate i mešate''. Sad ide moje pitanje na igri istine: ''Ko je lažov, Anita ili Dača?''. Pritom Dača ucenjuje Anitu već mesec dana, a ti si navodno velika prijateljica - rekao je Anđelo.

- Kako komentarišeš to što se desilo između Aneli i Filipa? - upitao je Darko.

- Aneli je pogrešila prema Maji jer su se družili i znam koliko je Aneli želela da nabaci Filipa Maji. Popili su opustili su se, Filip je želeo s Aneli kao i ona s njim, ali oni nisu završili zajedno. Rekao sam Maji i tokom žurke da ne radi to jer je jednom uradila i pogrešila, ali nemoj da ponavljaš grešku. Mislim da je Filip sve to uradio samo jer je bio jako pijan i da on u tim situacijama ne razmišlja o tim stvarima - rekao je Anđelo.

- Šta misliš o Bebici i Teodori? - upitao je Darko.

- On je spreman da ide preko svega i preko svega da prelazi. On nju voli nenormalno mnogo, a ona ima situacije u kojima njega jako isponižava što se meni ne sviđa. Nije normalno, nije lepo, nije bajno i sjajno, ali tako je kako je - rekao je Anđelo.

- Da li je Sofija svesna svojih grešaka ili se igra s Terzom? - upitao je Darko.

- Uradila je jako ružne stvari. Ona ne sme da blati Milicu, ne treba to da radi i Milica ima pravo da ceo život blati Sofiju. Njeni postupci mi se uopšte ne sviđaju i izvlačenje četkica, kuglica i sve ostalo. Ukoliko bude ponovila grešku, nije se istinski pokajala i to je to - rekao je on.

