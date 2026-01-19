AKTUELNO

Razočaran u cimere! Bora Santana od sutra okreće novi list i kreće da bojkotuje sve, ali priznao da je ponosan na sebe: Devojke se kupaju, više nemaju perut i kačkavalje... (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Boru Santanu koji je progovorio o ''Nominacijama'' koje su se održale protekle noći u Beloj kući.

- Boro, toliko su te napljuvali ljudi sinoć - rekao je Darko.

- Zamisli da neki kažu da sam ja drukara, a ja nikad drukara u životu nisam bio. Ja sam sad posle toliko godina i nominacija shvatio ko mi šta misli, a s nekoliko ljudi neću imati konkat. Ja se s tom devojkom ne družim, ali Sofija više neće imati nikakav kontakt sa mnom jer zamisli ona meni kaže da ja u njeno društvo ne mogu da dođem. Je l' trebam da iznosim ja mišljenje o njoj kao ona mene? Od Matore i Dragane sam očekivao, ali i Vanja i ove devojke. One ne mogu da se oporave od kačkavalja i noktiju, sada sam ih podstakao da se sređuju. U jednu ruku me Terza razočarao, zamisli da on kaže Anastasiji da treba da se smuva s drugim da se opere od mene. Šta on priča? Ja trebam da se okupam od njih 22 puta. Razočarao me Nerio, zamisli kažu: ''Prevrću svi očima kad ti uzmeš mikrofon''. Teodora meni liči na svog oca, koji mi deluje kao da ga njena mama tuče svaki dan i da mora da bude bubica - rekao je Bora, pa dodao:

Foto: TV Pink Printscreen

- Dosta njih su me ponižavali. Vanja plava me ponižavala, Boginja isto. Ona nije sinoć toliko pričali. Oni mene kao kude, a onda me pošalju. Trebali su, ja se ne plašim nikoga. Kad nisam otišao na igru istine, svi su se ogradili od mene. Đukić j*be deset riba, da je Anđelo to radio onda bih pominjao njega, ali nisam sujetan. Filip je njima sinoć sve lepo objasnio, ja niti sam drukao Maju, niti Minu. Ova Anastasija mi je postala dno dna - rekao je Bora.

- Ko ima vaške? - upitao je Darko.

- Nisu to vaške, peruti imaju koliko hoćeš. Ne smrde više na piliće, kupaju se i trljaju pete. Hvala Bogu, čistoća ide na bolje - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: N.Panić

