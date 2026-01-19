U šestoj nedelji je izgubila dete! Asmin otvorio dušu o vezi sa Stanijom, pa priznao sve o njenoj trudnoći: Ludo sam je voleo, a nisam bio srećan! (VIDEO)

Nije im lako!

Luka Vujović i Asmin Durdžić krenuli su sa Igrom istine, te su otkrili mnoge pikanterije iz svojih života.

- Koliko si želeo dete sa Stanijom? - pitao je Luka.

- Kad smo se upoznali baš smo se zaljubili i voleli i ona je bila trudna. U šestoj nedelji je izgubila dete i od tad nismo radili na tome. Aneli je posle ušla u Elitu i samo sam radio na tome da je smirim. Dve i po godine sam bio u vezi gde sam ludo voleo, a nisam bio srećan. Doživela je medijski linč. Previše sam voleo, a nisam dobio ljubav za uzvrat. Bio sam u vezi gde sam bio nserećen, pa nisam ni razmišljao o bebi. Da sam se ja pitao da, i da se nije ovo izdešavalo verovatno bi imali bebu. Šta te najviše bolelo osam godina u zavtoru? - pitao je Asmin.

- Sin. Dozvolio sam da ne budem otac kakav sam trebao da budem. Svaki rođendan mi je bio sve teži, upis u školu, prve utakcije, slike sa mora gde nisam ja, slike iz Diznilenda... Bolelo me što mi je žena plakala svake druge nedelje kad je dolazila. Božić i Nova godina, ona je plakala, znaš kakva su to pisma bila. Njaviše me zabolelo kad mi je plakao na telefon da su ga deca zezala da nema tatu. Nina plače, ne zna kako da reaguje. Dobili su temu mama i tata za raspust... Svako je donosio sliku omiljenu sa letovanja, a on nije mogao da donese sa mnom, nego samo sa mamom - pričao je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić