Pukao joj film: Kačavenda raskrinkala Alibabu i rešila da više nikome ne ćuti, pa priznala da je zauvek presekla s Janjušem! (VIDEO)

Šok preokret!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Milenu Kačavendu koja je progovorila

- Šta je ono što tebe najviše intrigira u kući? - upitao je Darko.

- Svašta nešto, ali sa Asminom više ne ćaskam. Kada je Luka krenuo na Daču, ja dođem i kažem Dači: ''Ajde izađi više'', a on meni dobaci: ''Šta je Milena Kačavenda, više mi je i tebe pun k*rac''. Ovo je kraj krajeva, pokušao je da mi se obrati, ali nema više praštanja - rekla je Milena.

- Delovalo je u više navrata da vam se ne sviđaju postupci jedno drugog, ali da ćutite - rekao je Darko.

- Ja ne, sve što imam sam rekla. Postaje kao Marinković, kao vegeta. Upada na sve teme i on svima ima sve da kaže. Ja ga ne puštam uopšte s tim da on meni ne kaže u facu šta misli, a ja sam njemu sve rekla. Zadnji put sam ga upozorila da mi se prvi sledeći put ne obraća, ali meni više to nije šala - rekla je Milena.

- Kako komentarišeš sve ovo što se zbilo između Sofije i Terze? - upitao je Darko.

- Rekla sam mu da ne treba da popusti tako olako i brzo, mislim da se ona previše opustila. Malo, malo i ona mu pravi neke zvrčke što mi se ne dopada. Rekla sam Terzi: ''Kad si ti dobio doručak i kafu?''. Zamerila sam joj ja, strašno je šta je Terzi uradila. Ona je direktan krivac 1/1 na sve - rekla je Milena.

- Koliko su te dotakle Lukine suze? - upitao je Darko.

- Ono je blam veka. Njemu se j*be i za Aneli i za Anitu, a boli ga đ*ka i za Filipa. Najahali svi na Filipa kao da je uradio ne znam ni ja šta. Prijateljstvo Aneli i Maje je komedija, to sam uvek govorila. Aneli je pokazala sve , nema šta tu da se priča. Maja se mnogo kontroliše, ne znam zašto. Dača mi je rekao da mu se Aneli poverila i da se zaklela u dete, rekla je da je njena najveća ljubav zapravo Janjuš jer ona sve njih zna najbolje. Rešila je da se pomiri s Janjušem. Primetila sam da se Anđelo distancirao od Aneli, a inače mi Dača kaže da mu je Aneli rekla da će i Anđela i Asmina držati tu - rekla je Milena.

- Šta vam je Anita pokazala kada je u pitanju navodna afera Relja? - upitao je Darko.

- Pokazala je da je glupa, ali mi nismo. Zamisli ona se poverila Mini koja je namestila za Mateu Car. Dača ne laže ništa u to sam sigurna, ona je bila s njim sto posto. Žao mi je što je usr*la dečka, ali je to definitivno uradila s namerom - rekla je Milena.

- Šta se dešava sa Janjušem? - upitao je Darko.

- Povukla sam se posle Nove godine. Nije on tip s kojim bih ja ništa ni radila ni gradila. Ja njega baš volim i gotivim, ali od te priče nema ništa. Dovoljno godina imam da odsečem u glavi - rekla je Milena.

Autor: N.Panić