Neizvesno do samog kraja: Darko Tanasijević saopštio odluku, evo ko napušta Elitu 9! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok odluka!

Voditeljka Dušica Jakovljević najavila je profile nominovanih takmičara.

Nakon profila nominovanih takmičara, voditelj Darko Tanasijević otišao je po nominovane učesnike u izolaciju: Uroša Stanića, Dušicu Đokić, Jovana Rajića i Murata, kako bi otišli u diskoteku.

Foto: TV Pink Printscreen

Pošto su stigli u diskoteku, Darko im je objasnio pravila igrice Velikog šefa. Naime, nominovani takmičari će uz pomoć tanjira morati da sklone čašu na drugi kraj stola, ali mahajući tanjirićem.

Ovaj izazov je prvi rešio Murat i njemu će biti duplirani glasovi.

Nakon završene igre voditelj Darko Tanasijević je saopštio odluku da ove noći niko neće napustiti Belu kuću.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

