NOĆ PUNA ŠOKANTNIH OTKRIĆA! Hana priznala da se sve više udaljava od Neria, Sofija i Terza na ivici KATAKLIZME, Asmin otkrio sve detalje o GUBITKU DETETA sa Stanijom!

Promene se dešavaju iz minuta u minut.

Sinić je u "Eliti 9" održana još jedna emisija "Izbacivanje", i dok je voditeljka Dušica Jakovljević u studiju ugostila prijatelja Jovana Rajića, voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru vodio intervjue sa pojedinim učesnicima.

Darko je ugostio Anitu Stanojlović koja je ove noći govorila o svom odnosu s Lukom Vujovićem, ali i o navodnoj aferi s Reljom Popovićem.

- Anita, šta se dešava ovih dana s tobom i Lukom? - upitao je Darko.

- Ne znam, ili ću se ohladiti skroz ili ću prihvatiti njegovo ponašanje. Iznerviralo me kada si mi ti u petak rekao da mu je sumnjivo nešto oko mene i Relje, ali onda treba da pita mene, a ne da mi dodatno otvara teme. Janjuš nas non stop ponižava, a on ne sme da mu odgovori. Imamo rasprave svakog dana skoro, ne znam kako da se reše. Sada je obećao da će prestati jer je video jutros da sam ozbiljna kada sam plakala navodno - rekla je Anita.

- Kažeš da te iznerviralo što je pričao sa Zoricom o navodnoj aferi tebe i Relje Popovića. Kako onda komentarišeš što je tebi rekao u subotu: ''Znam da si nervozna zbog Relje, sve je meni jasno'' - rekao je Darko.

- Ja sam tad legla i nisam uopšte pričala s njim iako nam je bila mesečnica. On ima pravo da sumnja, ja njemu ništa nisam rekla. Dača može da posumnja i sklopi kockice, kao što je to uradio Uroš. Ja konkretno ime nikad nisam izgovorila, a oni su sami sklopili kockice - rekla je Anita.

Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević obavili su razgovor daleko od svojih cimera kako bi pokušali da izglade svoj odnos.

- Osećam se kao najveće smeće na svetu, to nisam zaslužio od devojke koju najviše volim - rekao je Terza.

- Nisi - rekla je Sofija.

- Povređen sam jako. Razmišljam da li može da bude isto i da li mogu da ti verujem - rekao je Terza.

- Ne može da bude isto, ali može da bude bolje - rekla je Sofija.

- Dao sam ti priliku i ti mi se use*eš u život i popi*aš se po svemu što smo imali. Dozvolila si da ti dižu treću osobu u odnosu. Očigledno dam se negde preračunao po pitanju tebe. Izvoli i nastavi svoj život, nađi nekoga koga nećeš zaje*avati, a ja ću naći devojku koja će mene jednom držati kao malo vode na dlanu. Ja neću da budem policajac u vezi, mene to ne zanima. Ako hoćeš nađi dečka pa ga sprdaj. Volim te kao Boga, bez ijedne mrlje ove sezone i nikad ne bih sebi dozvolio da uproipastim nešto - rekao je Terza.

- Ti misliš da ja tebe ne volim? Ako sam napravila jednu grešku ne znači da te ne volim. Jesi li svestan kako ja tebe volim? Uništena sam poslednja 24 časa - rekla je Sofija.

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je i narednu sagovornicu, a to je bila Aneli Ahmić koja je govorila o svom flertu sa Filipom Đukićem, ali i o sukobu s Majom Marinković.

- Kakav je vajb između tebe i Filipa, je l' se privlačite? - upitao je Darko.

- Filip ima tu neku energiju koja meni prija od početka i uvek se smejem. Ja sam isto luda, a on kad popije možeš s njim da radiš šta hoćeš. On meni prija kao osoba, ali kao neko muvanje i da bih bila s njim, zaista ne. Prija mi da se družimo, ali ne osećam se kao tip žene da bih otišla s Filipom da spavam. Ne gledam Filipa kao zrelog muškarca za sebe - rekla je Aneli.

- Da li je Luka onom svojom reakcijom dokazao da te i dalje voli? - upitao je Darko.

- Ono još nisam doživela stvarno. Kako nije plakao kad je on uzeo Filipu Anitu? Nema mi veze s Filipom, znači ili je hteo izigravati žrtvu ili zbog mene. Ne mogu da ti opišem pogled kojim me gledao dok je išao klip mene i Filipa. Osećala sam se kao da me mrzi, ali šta ja imam s njim? Juče mu je bila mesečnica - rekla je Aneli.

Dušica Đokić rasula se na komade kada je počela da priča sa Jovanom Rajićem o bišme dečku Pavlu, koji je u zatvoru.

- Šta sam ja sve za Pavla radila... Taksijem sam išla tamo i taksijem sam se vraćala. Godinama sam tako radila i onda saznam od njegovog drugara da je u bračnu posetu stavio Ivonu i ja onda sa Žućom i to mu kažem. Da nismo imali razgovore koje smo imali za ovo bi me bolelo du*e. On je mene još od sedmice nagovarao da uđem da budem ovde dok je on tamo. Numerolog je video da sam ja pukla zbog Pavla i još jedne situacije koju sam imala, trebalo mi je da se sklonim. Ja sam se nadala da ću Pavla da zaboravim, ali ne. Svaki dan mi počinje razmišljanjem o njemu. Ja njemu mesečno pošaljem po pet hiljada snimaka i slika. Ceo svoj dan snimam i prepričavam mu. Od onda ja samo mislim kako on vidi sve ono. Ja povredu sa Ivonom ne mogu da zaboravim ni iz 2020. godine, a ne mogu ni da zaboravim da me sutradan izbacio iz bračne posete nakon svađe i ubacio je nju. Ovaj moj poljubac nije za osudu kad ja znam da ona njemu jednom mesečno dolazi. Posao mi nije problem, samo razmišljam šta ću sa Pavlom - rekla je Dušica.

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Borislava Terzića Terzu koji je progovorio o svađi sa Sofijom Janićijević.

- Kako si? - upitao je Darko.

- Četiri udarca koji su me snašli u poslednjih par dana. Izbacivanje iz crkve, svađe sa Sofijom, izdaja Munjina i sad ovo s porodicama mojom i Sofijom - rekao je Terza.

- Šta se dešava sa Sofijom? - upitao je Darko.

- Nismo pričali od petka, evo malopre me pozvala i sad smo prekinuli zbog intervjua. Svi mi govore da je plakala i da je tužna, nije jela dva dana i smršala je ozbiljno. Skupilo joj se sve i kaže da se pokajala zbog svađe, ali kaže da joj je stvarno žao. Znam da joj se Milan ne dopada uopšte, ali ne treba da se sprda sa tim stvarima - neveo je on pa dodao:

- Normalno. Dozvoli da joj majka ne dođe ovde, radi sa mnom šta radi i onda dopusti sve ovo. Je l' ona sad meni vraća neke stvari? Ne znam, ne može da mi dođe informacija do glave što ovo radi ako me voli. Ja nju volim najviše, a ne dozvoljavam da se dovedem u neku situaciju. Konfuzija mi je ozbiljna što se tiče nje, vidim joj po faci da je smršala i da nije dobro. Oni moju dobrotu koriste svi, od drugova i do devojaka - rekao je Terza.

Maja Marinković i Milena Kačavenda osamile su se u pušionici, te u iskoristile priliku da prokomentarišu Aneli Ahmić.

- Asmin je neće, sa ovim se distancirala, ovaj otišao i šta joj je ostalo!? Sve ih je napravila. Vrati film, kad je ona lupetala za nas i hotela, pa je mene vređala i napadala, znači da je zbog njega. Nisam ja žena budala i debil. Monstrumi, manijaci i psihopate - neke stvari ne možeš da zaboravoiš - rekla je Milena.

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Luku Vujovića u Šiša baru koji je govorio o problemima s Anitom Stanojlović, a potom se dotakao i flerta Filipa Đukića i Aneli Ahmić.

- Luka, oko čega ste se ti i Anita svađali juče ceo dan? - upitao je Darko.

- Sama pomisao da ja odgovaram na neko pitanje za Aneli, njoj se ne dopada uopšte. Ona kao da je zaboravila gde se nalazimo i to sve - rekao je Luka.

- Da li to znači da je ona nesigurna u sebe? - upitao je Darko.

- Pa da, iskreno ona je mene gledala kako sam se ponižavao s Aneli i kad mi ona kaže: ''Nećemo pričati'', a ja kažemo: ''Ne moramo'' i nju to povređuje. Znam da će popustiti posle nekog vremena, zato sam takav - rekao je Luka.

- Koliko ti sumnjaš u Anitinu priču o Relji? - upitao je Darko.

- Pa ja njoj verujem. Ona nekim reakcijama pokazuje da je nervozna zbog toga. Ne znam zašto ona tako reaguje i zašto je to toliko pogađa, pa želi da zatvara temu. To bih radio jedino da sam sateran u ćošak i da nemam šta da kažem. Verujem joj da nije bila, jedino možda ako je lajkovala i to. Upoznao sam je da uvek kaže istinu, pa i na njenu štetu. Nemam odgovor, zašto bi rekla Dači, a onda zašto bi Dača izmislio, pa zašto onda tako reaguje? I da je bila, a i da nije mene to ne zanima. Meni je rekla da nije bila - rekao je Luka.

Nakon razgovora sa Darkom Tanasijevićem, Borislav Terzić Terza nastavio je svoju raspravu sa Sofijom Janićijević.

- U pravu si, grešila sam. Slažem se totalno sa Milenom. Sve što sam doživela mi se skupljalo i eksplodirala sam nesvesno. Žao mi je što sam izgovorila onakve reči, čak se pola ni ne sećam. Da želim da ti se svetim ne bih usrala i sebe i svoju porodicu nego bih bila sa nekim levim za inat tebi. Mene ovi ljudi ne interesuju, ne gledam ih i ne komentarišem ih. Neće moći do kraja da me povežu sa bilo kim i tako će biti. Jako mi je žao i mnogo mi je teško. Ja nikad u životu nisam bila kriva i ne znam kako da se opravdam - rekla je Sofija.

- Kao da imaš 15 godina. Trebaš da se pokriješ ušima i da poštuješ svog partnera. Nisi dama ako psuješ i vređaš. Jednom i nikad u životu da ti ne padne na pamet da mi kažeš jednu ružnu reč. Jedno povezivanje sa nekim ili bilo šta sa mnom nemaš šta da pričaš. Čoveče koji je tebi ku*ac, imaš 28 godina?! Opravdanje ti je napad smeha. Ako hoće bolje, produži, momaka je pun ku*ac - rekao je Terza.

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Asmina Durdžića koji je progovorio o situaciji s Aneli Ahmić, a potom se dotakao i Maje Marinković i Fil﻿ipa Đukića.

- Šta se dešavalo ove nedelje između tebe i Aneli? Odnos vam se menjao - rekao je Darko.

- Ne mogu da lažem, meni bude nje žao. Bio je deo mog života i ostaće zbog Nore. Hteo sam da joj otvorim oči da bude dama. Mene je sramota što moram petkom da ustanem da je pljujem. Tu smo već četiri meseca, ona nije uradila ništa zbog čega ja mogu da budem ponosan. Nije bitno što ona popije, ali i ja pijem i onda odem normalno u svoj krevet. Njena porodica ovo pravi, a ja ću uvek da branim svoju porodicu - rekao je Alibaba.

- Kako ste se pljuvali u petak - rekao je Darko.

- Maja je u pravu kada joj kaže da treba da se ponaša kao majka jednog deteta, ali ona odmah krene i vređa dete da je k*rva. Odmah ide na kartu žrtve da joj neko dete dira, a niko ne dira dete nego nju - rekao je Alibaba.

- Ona je rekla da ne može da veruje da ti braniš Maju, a nju urnišeš dok je ona majka tvog deteta - rekao je Darko.

- Ko je meni Maja? Da mi je devojka, isto bih reagovao kao i prema Aneli. Njoj smeta odnos mene i Maje od prvog dana, samo nije pokazivala transparentno. Ona je od dana kad je saznala da bih ja voleo da budem sa Majom u ozbiljnoj vezi, krenula da se druži s njom i bude dobra - rekao je Alibaba.

- Koje su šanse da ti i Maja uskoro uđete u vezu? - upitao je Darko.

- Ja ne znam šta će biti za 15, 20 dana, ali sam od prvog dana govorio da ima neku ludačku energiju u sebi. Ne želim da ispadne da teram neki inat Filipu i Aneli, a isto tako ne bih dozvolio da Maja sa mnom tera nekome inat. Jedino je mene Maja branila u Eliti 7 i zbog toga dobila deset tužbi od Aneli. Zato ja ne mogu da zaboravim i stanem uz nju - rekao je Alibaba.

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Maju Marinković koja je progovorila o svim aktuelnim temama u Beloj kući.

- Majo, šta se dešava sa tobom i Filipom? - upitao je Darko.

- On je za mene vazduh, ne vidim ga u vremenu i prostoru. Kao muškarac je trebao da preuzme odgovornost. Ja nisam neko ko će da se povuče i sedne u ćošak, već ću da stanem iza svakog svog postupka bio dobar ili loš. Ono što je meni urađeno je jako ružno i jako loše, očekivala sam razgovor nakon svega toga. On ne posetuje tu hrabrost u sebi, isto se povukao kao i sa Teodorom. Ne mogu da razumem i ne mogu da nađem opravdanje jer ne poseduje jačinu i muškost. Jako sam se razočarala u sve to i smatram da je prekasno za bilo kakav razgovor - rekla je Maja.

- Vidiš li neku žal kod njega? - upitao je Darko.

- Ne, on se izvinio trinaest puta Asminu, a meni ne. Kao da su mu se končići ispustili iz ruku i negde je izgubio kredibilitet u društvu muškom. Neću kao Aneli da dođem i da plačem i pričam da me svi napadaju, a da se sa pet muškaraca muvam celu neću. On kao muškarac me jako razočarao, nije stao iza svojih postupaka. Mi nismo u vezi, ali on mene poznaje dugi niz godina - rekla je Maja.

- Na šta misliš kad kažeš da Aneli razvlače kao jufku? - upitao je Darko.

- Da, evo iskreno ću ti reći da sam bila iskrena prema njoj u druženju. Branila sam je, a ona je pokazala da nije iskrena prema meni i da me drži blizu zbog Asmina, ali od toga nema ništa. Ima fetiš na moje bivše partnere, ona situacija sa Đukićem u toaletu kao da sam videla sebe. Uradila je loše samoj sebi. Videla sam poglede u kameru i ono ne može da se radi ako nisi svestan. Ona se meni izvinila, a onda me nazvala k*rvom. To je klasično prebacivanje kada si u mat poziciji - rekla je Maja.

Nakon razgovora sa Darkom Tanasijevićem u Šiša baru, Luka Vujović je došao kod svoje devojke Anite Stanojlović kako bi joj preneo detalje razgovora.

- Moramo da shvatimo da nešto ne može da se izbegne. Moja tema koja je bila dugo ovde ne može da se ugasi preko noći. Kako ti sada da ugasiš štop se priča u kući? Kako je Anđela mogla da izbegne Pavla? Mesec i po dana se verglalo o tome, ona je ustajala i plakala ali džaba - rekao je Luka.

- Drugi imaju pravo da komentarišu to, ali ti ne. Ne radi se o komentarisanju ljudi. Malopre sam ti zamerila, nema potrebe da ti iako nju spominješ, to su bespotreben reakcije - rekla je Anita.

- Jasno, da bih tebe ispoštovao. Kako ako ti nisi zagrejana još za mene? Kad budeš imala emocije ja neću spomenuti ništa - rekao je Luka.

- Ništa ne shvataš ozbiljno! - vikala je Anita.

- Da smo napolju ta osoba ne bi bila spomenuta. Ja kad kažem da te vojim, vojim te kao čoveka - rekao je Luka.

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Nenada Macanovića Bebicu koji je progovorio o svađama sa Teodorom Delić.

- Od Nove godine otkad je došla ta čestitka i poseta, sve se promenilo. U tom trenutku sam osetio kako je njima bilo dok sam ih ja vređao i onda je sve krenulo nizbrdo. Ja uđem u neku teoriju da li gleda ili ne gleda, ali to su moje teorije - rekao je Bebica.

- Zbog čega nisi iskren prema meni sada? - upitao je Darko.

- Iskren sam, gledam 24h i nisam stvarno primetio neki pogled. Imam strah da ne krenu priče i da ne stvaram teorije u glavi, a imam strah. Ja znam da ona vodi računa i da se sklanja, ali imam nekako strah i unapred sprečavam situacije - rekao je Bebica.

- Opet ti zamera što je ne braniš od muškaraca? - upitao je Darko.

- Ona se ne seća šta sam rekao ni Maji, a ni Ivanu. Kad uđe u faze nervoze, onda ne čuje nikoga oko sebe. Uđemo u neku raspravu koja je totalno nepotrebna apsolutno - rekao je Bebica.

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Hanu Duvnjak koja je progovorila o svojim problemima sa Neriom Ružanjijem.

- Hana, šta se dešava sa tobom i Neriom? - upitao je Darko.

- Ja kao da sam sve živce pogubila kada sam ušla kroz kapiju. Ja sam već rekla Neriu da sam jako loše, najgore mi je trenutno u glavi. Pre neki dan je bila neka situacija sa Sandrom Todić, a on se kupao pored nje tada. Ja sam slušala Uroša i rekla sam: ''Boli me k*rac'' i to je to. Međutim, Uroš je potegao drugu temu za stolom i rekao je meni da vidi da sam loše. Kada su i Nerio i on počeli da pričaju i da me spopadaju, stvarno mi nije bilo dobro. Međutim s Neriom su se potegle neke teme i mene iznervira jer on kaže stvari koje mogu da se protumače na 100 načina - rekla je Hana.

- Šta se dešava između tebe i Neria obzirom da mi kažeš da i ti, a i on osećate da se hladite? - upitao je Darko.

- Mislim da je nas sustiglo sve što se dešavalo poslednjih tri godine. Njegov ulazak je mene ubio u pojam, nismo se videli dva meseca uopšte. Ne znam šta nam se dešava, mislim da smo oboje u rupi iz koje ne možemo da izađemo. Definitivno ga volim najviše na svetu i on mene, ne želim da ljudi misle da mi sad raskidamo. On neće da priča, ja ga tražim svaki dan - rekla je Hana.

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Anđela Rankovića koji je progovorio o svim aktuelnim temama u Beloj kući.

- Da li Anita ima emocije prema tebi? - upitao je Darko.

- Ne, kad gledam sa strane vidim da ona nema emocije ni prema kome. Ona ima posesivnosti i bude opsednuta nekom osobom - rekao je Anđelo.

- Da li ti je slomilo srce što si video da je ona u suzama dočekala mesečnicu s Lukom? - upitao je Darko.

- Očekivala je šleper poklona i da to bude nešto što će natrljati na nos svima, ali sam primetio da nije bilo ni preterano zahvalnosti ljudima koji su poslali. Nezadovoljstvo je doprinelo da dođe do tih suza - rekao je Anđelo.

- Da li je Luka više zaplakao zbog Filipa ili Aneli? - upitao je Darko.

- Mislim da je ovo bilo zbog Aneli jer da je hteo da plače zbog Filipa, plakao bi pre mesec dana. Aniti smeta sve ovo, ja je znam jer joj ja nisam davao povoda da uplićem druge devojke. Ona vidi da je sve to zbog Aneli, ali ćuti i trpi - rekao je Anđelo.

- Ti Minu poznaješ skoro deset godina, šta tebi govori njena reakcija na temu Anite i Relje? - upitao je Darko.

- Sve zna i još jednu stvar koju sam primetio je kada je bila Tamara u poseti, ona je rekla: ''Mina ti jeste drugarica, pazi kome se poveravaš čak i Mini''. Tu je mislila i na Daču, ali ako je Anita priznala Dači, onda je i Mini. Kada Anita odgovara, pratim i Minu koja spusti pogled dole i trudi se da je niko ništa ne pita. Kada su je ukućani provukli, ona je rekla: ''Nemojte mene da petljate i mešate''. Sad ide moje pitanje na igri istine: ''Ko je lažov, Anita ili Dača?''. Pritom Dača ucenjuje Anitu već mesec dana, a ti si navodno velika prijateljica - rekao je Anđelo.

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Filipa Đukića koji je progovorio o svim aktuelnim temama u Beloj kući.

- Ovo mi je najgori potez do sad u rijalitiju. Alibaba i ja sedimo na garnituri, katastrofa i ona moram da se izvinim. Ivi Dubai sam se izvinio hiljadu put kad sam na radiju rekao da je ku*avela. Luka mi je prišao i rekao da je sve okej, Janjuš isto. Sa njima nisam imao više priču na tu temu - rekao je Filip.

- Zašto nisi pričao sa Majom? - pitao je Darko.

- Posle radija ja sam i dalje mislio da je neka bezazlena priča. Dača zna da nafiluje, pa smo onda Maja i ja pričali. Ja sam njoj rekao iz zaj*bancije da stavi katanac. Nisam ozbiljnije pričao tad jer sam mislio da nije takva situacija. Ja sam joj tad rekao da kažemo da ćemo videti. Ko zna šta može biti za šest meseci. Ja sam se sutradan smorio, isto se nastavilo, bio sam u kanalu. Moja je krivica što nisam prišao, ali eto, tako se potrefilo - rekao je Filip.

- Kako komentarišeš Lukine suze? Je l' plakao zbog tebe ili Aneli? - pitao je Darko.

- Nemoguće mi je da je plakao zbog Aneli toliko, a sa Anitom je. Ne ide mi u glavu da je zbog nje plakao. Hvala Bogu što nije došlo do se*sa - rekao je Filip.

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Boru Santanu koji je progovorio o ''Nominacijama'' koje su se održale protekle noći u Beloj kući.

- Boro, toliko su te napljuvali ljudi sinoć - rekao je Darko.

- Zamisli da neki kažu da sam ja drukara, a ja nikad drukara u životu nisam bio. Ja sam sad posle toliko godina i nominacija shvatio ko mi šta misli, a s nekoliko ljudi neću imati konkat. Ja se s tom devojkom ne družim, ali Sofija više neće imati nikakav kontakt sa mnom jer zamisli ona meni kaže da ja u njeno društvo ne mogu da dođem. Je l' trebam da iznosim ja mišljenje o njoj kao ona mene? Od Matore i Dragane sam očekivao, ali i Vanja i ove devojke. One ne mogu da se oporave od kačkavalja i noktiju, sada sam ih podstakao da se sređuju. U jednu ruku me Terza razočarao, zamisli da on kaže Anastasiji da treba da se smuva s drugim da se opere od mene. Šta on priča? Ja trebam da se okupam od njih 22 puta. Razočarao me Nerio, zamisli kažu: ''Prevrću svi očima kad ti uzmeš mikrofon''. Teodora meni liči na svog oca, koji mi deluje kao da ga njena mama tuče svaki dan i da mora da bude bubica - rekao je Bora, pa dodao:

- Dosta njih su me ponižavali. Vanja plava me ponižavala, Boginja isto. Ona nije sinoć toliko pričali. Oni mene kao kude, a onda me pošalju. Trebali su, ja se ne plašim nikoga. Kad nisam otišao na igru istine, svi su se ogradili od mene. Đukić j*be deset riba, da je Anđelo to radio onda bih pominjao njega, ali nisam sujetan. Filip je njima sinoć sve lepo objasnio, ja niti sam drukao Maju, niti Minu. Ova Anastasija mi je postala dno dna - rekao je Bora.

Luka Vujović i Asmin Durdžić krenuli su sa Igrom istine, te su otkrili mnoge pikanterije iz svojih života.

- Koliko si želeo dete sa Stanijom? - pitao je Luka.

- Kad smo se upoznali baš smo se zaljubili i voleli i ona je bila trudna. U šestoj nedelji je izgubila dete i od tad nismo radili na tome. Aneli je posle ušla u Elitu i samo sam radio na tome da je smirim. Dve i po godine sam bio u vezi gde sam ludo voleo, a nisam bio srećan. Doživela je medijski linč. Previše sam voleo, a nisam dobio ljubav za uzvrat. Bio sam u vezi gde sam bio nserećen, pa nisam ni razmišljao o bebi. Da sam se ja pitao da, i da se nije ovo izdešavalo verovatno bi imali bebu. Šta te najviše bolelo osam godina u zavtoru? - pitao je Asmin.

- Sin. Dozvolio sam da ne budem otac kakav sam trebao da budem. Svaki rođendan mi je bio sve teži, upis u školu, prve utakcije, slike sa mora gde nisam ja, slike iz Diznilenda... Bolelo me što mi je žena plakala svake druge nedelje kad je dolazila. Božić i Nova godina, ona je plakala, znaš kakva su to pisma bila. Njaviše me zabolelo kad mi je plakao na telefon da su ga deca zezala da nema tatu. Nina plače, ne zna kako da reaguje. Dobili su temu mama i tata za raspust... Svako je donosio sliku omiljenu sa letovanja, a on nije mogao da donese sa mnom, nego samo sa mamom - pričao je Luka.

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Milenu Kačavendu koja je progovorila

- Šta je ono što tebe najviše intrigira u kući? - upitao je Darko.

- Svašta nešto, ali sa Asminom više ne ćaskam. Kada je Luka krenuo na Daču, ja dođem i kažem Dači: ''Ajde izađi više'', a on meni dobaci: ''Šta je Milena Kačavenda, više mi je i tebe pun k*rac''. Ovo je kraj krajeva, pokušao je da mi se obrati, ali nema više praštanja - rekla je Milena.

- Delovalo je u više navrata da vam se ne sviđaju postupci jedno drugog, ali da ćutite - rekao je Darko.

- Ja ne, sve što imam sam rekla. Postaje kao Marinković, kao vegeta. Upada na sve teme i on svima ima sve da kaže. Ja ga ne puštam uopšte s tim da on meni ne kaže u facu šta misli, a ja sam njemu sve rekla. Zadnji put sam ga upozorila da mi se prvi sledeći put ne obraća, ali meni više to nije šala - rekla je Milena.

- Kako komentarišeš sve ovo što se zbilo između Sofije i Terze? - upitao je Darko.

- Rekla sam mu da ne treba da popusti tako olako i brzo, mislim da se ona previše opustila. Malo, malo i ona mu pravi neke zvrčke što mi se ne dopada. Rekla sam Terzi: ''Kad si ti dobio doručak i kafu?''. Zamerila sam joj ja, strašno je šta je Terzi uradila. Ona je direktan krivac 1/1 na sve - rekla je Milena.

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Daču Virijevića koji je progovorio o navodnoj aferi Anite Stanojlović i Relje Popović.

- Dačo, opet te Anita optužila da si notorni lažov - rekao je Darko.

- Ja pričam samo istinu, većina kuće je dolazilo da mi kaže da ja pričam istinu. Njoj niko u tu priču ne veruje, a ona je jedna glupa i mentalno je ostala na desetoj godini. Sve što je ona u petak pričala govori da laže. Bude li se ovako nastavilo da me ona i Luka optužuju da lažem, onda ću ići na plan C - rekao je Dača.

- Koji je to plan C? - upitao je Darko.

- Moraću da upletem i treću osobu koja zna celu priču. Od te osobe sam saznao i da Luka zna apsolutno celu priču jer mu je Anita ispričala. Ja sam pojeo g*vno što sam ovo ispričao, ali ja sam ovo uradio iz besa. Ne želim da uplićem više ljudi jer je ona psihopata. Isto ću da ti kažem da Aniti već deset dana kasni i ona i Luka komentarišu da li je trudna, - rekao je Dača.

Voditeljka Dušica Jakovljević najavila je profile nominovanih takmičara.

Nakon profila nominovanih takmičara, voditelj Darko Tanasijević otišao je po nominovane učesnike u izolaciju: Uroša Stanića, Dušicu Đokić, Jovana Rajića i Murata, kako bi otišli u diskoteku.

Pošto su stigli u diskoteku, Darko im je objasnio pravila igrice Velikog šefa. Naime, nominovani takmičari će uz pomoć tanjira morati da sklone čašu na drugi kraj stola, ali mašući tanjirićem.

Ovaj izazov je prvi rešio Murat i njemu su duplirani glasovi. Nakon završene igre voditelj Darko Tanasijević je saopštio odluku da ove noći niko neće napustiti Belu kuću.

Autor: R.L.