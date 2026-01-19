BIĆE PRIVILEGIJA, ALI I LIČNIH FRUSTRACIJA! Paklena nedelja počinje, on je novi vođa, UČESNICI SE TRESU! (VIDEO)

Biće haosa zasigruno.

Učesnici su danas imali anketu, ko je ušao u nagori ljubavni odnos, a na kraju je najviše glasova dobio Bora Santana. Potom je stiglo pismo Velikog šefa.

- Draga Elito najviše glasova je dobio Bora, ovim glasanjem ste izabrali Boru za vođu, čestitam Veliki šef - pisalo je u pismu.

- Hvala Velikom šefu i gledaocima, sastanke će držati više puta u danu, ko ne bude tu upisivaćemo, dosta njih će imati privilegija, biće ličnih frustracija - poručio je Santana.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

