BIĆE PRIVILEGIJA, ALI I LIČNIH FRUSTRACIJA! Paklena nedelja počinje, on je novi vođa, UČESNICI SE TRESU! (VIDEO)

Biće haosa zasigruno.
Učesnici su danas imali anketu, ko je ušao u nagori ljubavni odnos, a na kraju je najviše glasova dobio Bora Santana. Potom je stiglo pismo Velikog šefa.
- Draga Elito najviše glasova je dobio Bora, ovim glasanjem ste izabrali Boru za vođu, čestitam Veliki šef - pisalo je u pismu.
- Hvala Velikom šefu i gledaocima, sastanke će držati više puta u danu, ko ne bude tu upisivaćemo, dosta njih će imati privilegija, biće ličnih frustracija - poručio je Santana.
