GOREĆE ŠIMANOVCI: Mega popularna pevačica ulazi u Elitu, ovako nešto ne se propušta

Utorak odmah nakon Amidžija u Eliti počinje žurka!

Ovog utorka Veliki šef je pripremio pravu poslasticu za sve ljubitelje dobre muzike i kvalitetnog zvuka. Naime, nakon Amidži šou večeras u Eliti počinje nesvakidašnja žurka.

Naime, mega popularna pevačica stiže u Elitu gde će takmičarima zapevati svoje hitove. Svakodnevno ona puni klubove, a večeras će pevati takmičarima najgledanijeg rijaliti programa.

U Elitu 9 večeras nakon Amidžija stiže Vanja Mijatović, te nema sumnje da će cele Šimanovce dići na noge.

Naravno sa Vanjom će u Eliti biti i DJ Neba koji će podgrejati atmosferu.

