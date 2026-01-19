Treba da se zahvališ Filipu! Bora Santana otkrio da je Đukićev flert sa Aneli najviše dobrog doneo Asminu! (VIDEO)

Odlično zapažanje!

Naredni srednji budžet Bora Santana dao je Anđelu Rankoviću.

- Tvoja jedina iskrena ljubav bila je ovde Teodora, još ovde nije naletela devojka za koju ćeš da daš sve - rekao je Bora.

- Srednji bužet za Asmina, on mi je uvek davao srednji i uvek me poštovao. Mnogi misle da si me ponižavao, ti si meni sve rekao u lice, nije mi se svidelo kad si komentarisao kad uzimam mikrofon, ja to radim zbog televizije, to mi je posao. Naš odnos je super, ali ne sviđa mi se što ulaziš u neke priče, previše braniš Maju, treba to spontano da radiš, ona ne voli da neko bude navalentan. Prenaglašeno je braniš. Radi po srcu, to ti nije prioritet, bilo ti je krivo zbog Filipa, to je normalno. Više si se naljutio zbog Maje nego zbog Aneli, a treba da budeš zahvalan Filipu što ti se Maja sad približila - rekao je Bora.

Autor: R.L.