AKTUELNO

Domaći

Treba da se zahvališ Filipu! Bora Santana otkrio da je Đukićev flert sa Aneli najviše dobrog doneo Asminu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Odlično zapažanje!

Naredni srednji budžet Bora Santana dao je Anđelu Rankoviću.

- Tvoja jedina iskrena ljubav bila je ovde Teodora, još ovde nije naletela devojka za koju ćeš da daš sve - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Srednji bužet za Asmina, on mi je uvek davao srednji i uvek me poštovao. Mnogi misle da si me ponižavao, ti si meni sve rekao u lice, nije mi se svidelo kad si komentarisao kad uzimam mikrofon, ja to radim zbog televizije, to mi je posao. Naš odnos je super, ali ne sviđa mi se što ulaziš u neke priče, previše braniš Maju, treba to spontano da radiš, ona ne voli da neko bude navalentan. Prenaglašeno je braniš. Radi po srcu, to ti nije prioritet, bilo ti je krivo zbog Filipa, to je normalno. Više si se naljutio zbog Maje nego zbog Aneli, a treba da budeš zahvalan Filipu što ti se Maja sad približila - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Neće moći da joj pređe preko prošlosti: Karić otkrio zbog čega se Gastoz plaši da uđe u odnos sa Anđelom! (VIDEO)

Zadruga

FILIPU SE NE PIŠE DOBRO! Dača se naoštio da OBELODANI njegov flert sa Aneli, sledi haos?! (VIDEO)

Zadruga

Ona bi najviše volela da Luka smuva Maju: Bora Santana razvezao jezik o Aneli Ahmić, dao rok Filipu i Teodori za ulazak u vezu! (VIDEO)

Zadruga

Žestok prekor: Gastoz poručio Terzi da ne izgubi ono što je najbitnije, evo koga je poslao u izolaciju! (VIDEO)

Zadruga

ĐOGANIJEVI OTIŠLI U ZABORAV! Bora i Đukić napravili plesnu grupu, vredno vežbaju za PERFORMANS! (VIDEO)

Zadruga

'IMA SUMNJIVU PROŠLOST, TEK ĆE POKAZATI PRAVO LICE!' Ivan Marinković do tančina RAZOTKIO Anitinu taktiku u rijalitiju, Janjuš se kaje zbog njegovog VE