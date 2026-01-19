VIŠE NE ĆUTI! Hanina majka se oglasila nakon novih optužbi Site Ahmić, rešila da joj za sva vremena ZAPUŠI USTA: Sud se ne može lagati, govorila si da Arija nije Neriova ćerka

Žestoko!

Nakon što je Sita Ahmić nastavila da iznosi neistine o porodici Hane Duvnjak, devojke koja je Sitinom sinu Nerio rodila ćerku, Hanina majka Jelena je rešila da stavi tačku na sve neistine te se na Haninom Instagramu oglasila i javno otkrila sve.

Objavu Hanine majke prenosimo u celosti:

- Pozdrav ljudi, želim da se oglasim povodom laži koje je iznela Sita Ahmić. Pustila sam da vidim dokle ide njena granica, odnosno da vam pokažem kakva je zapravo ona osoba, jer ja znam vrlo dobro kakva je ona – monstrum.

- Osoba je osuđena za porodično nasilje, vara državu i maltretira kako svoju decu, tako i moje dete i unuku. Ima sestru Aneli Ahmić koja je prenosila kofere sa novcem od narkotika zajedno sa svojom majkom Jasnom, kao i ostatak porodice o kojoj sve možete pročitati na internetu, ali to nije bitno. Iznosi toliko ogavnih laži o mojoj ćerki Hani, mojoj maloj Ariji, kao i o meni i svom sinu. Ne mogu da verujem da ako nekom priznaš sve u narodu, sve mu se oprosti, a onda se napada dete koje je prošlo kroz psihičko zlostavljanje od iste osobe. Međutim, ona je to priznala i sad je sve oprošteno. Ne mogu da verujem da postoji iko ko joj još uvek veruje.

- U sledećem storiju ću objaviti dokaz da nikada nisam kažnjavana. Sve njene laži zasnivaju se na izjavi jedne bolesne, neuračunljive osobe, Ines Duvnjak, koja je poslala izjavu koja uopšte nije priznata na sudu. Sita Ahmić neće ovde stati – ona nastavlja da širi laži, ali sve će morati da dokaže na sudu. Ja, koja nemam nijedno krivično delo u životu, sudim se sa osobom kao što je Sita Ahmić, koja ima više krivičnih dela nego bilo ko koga možete upoznati., Ja znam šta znači biti sama i mlada, a i biti samohrana majka bez podrške, i zato nastojim ovo dvoje mladih ljudi koji su mi podarili predivnu unuku da pomognem gde god mogu i da sam im tu na usluzi.

- Niti sam narkomanka, niti sam diler, niti sam kurva, a to što gospođa Ahmić i Ines žele svoje pikaterije da peru preko mene – neka izvole. Ja znam da nisam kažnjavana za porodično nasilje niti za druge delikte. Samo neka izvole. Došla sam u situaciju da javno moram da pokazujem svoj izvod o nekažnjavanju, jer za ono što mi gospođa Ines stavlja na teret u izjavi, bila bih bar pet godina u zatvoru. Ispis da li sam bila na lečenju od zavisnosti ili da li sam imala popravke na zubima zaista je jadno, ali i to ću javno objaviti.

- Ove dve gospođe neka se bave svojim krasnim životima i kućama, a mene gde ja živim ili ne živim, niti zašto živim, neće opravdati od njihovih besramnih postupaka. Ja sam danas srećna žena, uživam sa svojom unukom, za koju ona kaže da je zaostala, i kao što je svima govorila – da nije Neriova. Meni je moje unuče dar od Boga i ponosim se njome od trenutka kada se rodila. Ne za javnost, već za sebe. Volim je neizmerno i uz nju ću stajati ceo svoj život, dati život za nju i Hanu ako treba.

- Sita samo traži medijsku pažnju preko nje i iskorištava je za svoj „dobar ugled“. Htela je da Hana pobaci, kao što je Sita sama izjavila – da Hanu raskida od grkljana do pi*ke i izvadi to kopile iz nje, tj. Arijuu, koju danas toliko voli itd. Da naglasim i to kako je htela da se sve reši na najstrašniji način i da, dok nije Nerio ušao i dok sve ovo sa rijalitijem nije počelo, Arijuu nije doživljavala kao osobu, niti kao unuku, ni u kom smislu.

- Ne treba ona davati ništa za Ariju – ni pare ni išta – ali ne treba ni, nakon svega što joj je htela uraditi, ubiti je i nazivati je svojom unukom, jer ona nije njena unuka, već samo sredstvo za javno mnjenje, kao što su svi u Sitinom životu. - napisala je Jelena i objavila uverenje da se protiv nje ne vodi kazneni postupak.

- Rijaliti će se završiti, onda te čeka sud koji se ne može lagati - napisala je Jelena Siti.

Autor: pink.rs