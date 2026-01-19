Možeš da osvojiš prvo mesto: Bora za sve pare ishvalio Aneli i vinuo je u nebesa, ona procvetala! (VIDEO)

Oduševila se!

U toku je ''Podela budžeta'' Bore Santane, a on je naredni budžet dao Zorici Marković.

- Zorice ti si neko ko ima svoju karijeru, poistovetila si se sa svima nama. Kada si ulazila u ranije sezone, svi su te se plašili, ali ti nikad nisi bila stroga. Ja bih voleo da mi možemo da se sprdamo na neki način, a kada su žurke ovde ti voliš da se sprdaš - rekao je Bora.

- Aneli, evo ti sad mali. O tebi imam najbolje mišljenje, ti si neko ko je mnogo emotivan i žao mi je što si se posvađala sa Majom. Mislim da možeš ove sezone da osvojiš prvo mesto, sad je podela buždeta i neću da te kudim. Ti ćeš ovo izgurati maksimalno i voleo bih da ti i Asmin zajedno proslavite rođendan sa ćerkom. Vidi se da nekad želiš da zaštitiš sestru i majku, ali trebaš da budeš bliža sa Neriom - rekao je Bora.

- Boro, moram da te pohvalim. Volela bih da ovako ostaneš, dominiraš i takav ostani - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić