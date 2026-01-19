AKTUELNO

Zadruga

Isponižavala si me, a puna si kompleksa: Bora završio podelu izlaganjem o Anastasiji, ona ga gađala parama! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Preokret!

U toku je ''Podela budžeta'' Bore Santane, a on je naredni budžet dao Muratu.

- Murate, ti si dobar dečko, ali tebe je neko naložio da trebaš da j*beš naše žene. Zamisli da dođemo mi u tvoj rijaliti i da kažemo da smo došli da j*bemo vaše žene, pa niko ne bi živ izašao. Ti dalje od genetike svoje ne možeš, a ti si ispao loš čovek prema meni - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neću ti dolivati ulje na vatru, ali sve sam rekao o tebi. Biće ti krivo što si rekao za mene i druge devojke - rekao je Murat.

- Pečenica neće meni ništa zameriti, on je moj brat i mali budžet - rekao je Bora.

- Vanja, šta da kažem o tebi? Nemaš lošu dušu, ali imaš loše postupke. Ponekad ispadaš ljubomorna na druge devojke, nisi fina kao što se predstavljaš. Znam da te najviše pogodilo ono za pete i da si ih odmah sredila. Video sam da si radila na tome da ja ne budem s osobom koju gotivim. Ne volim da mi se neko meša u vezu - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vidite da je Bora u nekom filmu, on sad projektuje neke uloge tako da ćemo svi da učestvujemo u tom filmu - rekla je Vanja.

- Što se Anastasije tiče, nemam šta da kažem. Devojka koja me najviše isponižavala, a bio sam joj posvećen od prvog dana. Jako je bila negativna, a najviše me izvređala od svih. Znao sam da će doći do ovoga, ne znam da li mi se više sviđa ili me pojela sujeta. Ne sviđa mi se što je sinoć rekla Dači da se ljubila sa Muratom, samo da bih ja to saznala. Neartikulisana si, puna si bila kompleksa šta će da ti kaže ćaća i ostali - rekao je Bora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: N.Panić

