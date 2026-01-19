Sama si uvukla priču ovde i navukla dečka: Kačavenda urnisala prozivkama Anitu zbog navodne afere s Reljom! (VIDEO)

Unakazila je!

Takmičari sada biraju najpokvareniju osobu u Eliti, a Milena Kačavenda dobila je reč.

- Aneli, Luka i Anita. Smatram da je Anita pokvarena jer tema trese čitavu javnost, a ne bi bila tema u kući da se ona nije poveravala. Ti si sama ovde namestila, a pokvarena jesi jer mislim da si namerno to uradila. U dva tri navrata si istakla da je on oženjen i da treba vodi računa. Što se tiče Luke on se rođene majke odrekao zbog Aneli, a onda se brzo prebacio na Anitu. Bitne su vas teme, boli vas k*rac za živote i rađanja - rekla je Milena.

- Ti si jedna isfrustrirana babetina koja bi naskočila na Janjuša. Ona vređa samo mlade devojke jer je ljubomorna - rekla je Anita.

- Što se tiče Aneli, fascinantno je da misliš da se igraš sa svima umesto što se oni igraju s tobom. Ja imam 50 godina i ne igram se sa sobom, a ti mene ne možeš da isprovociraš. Ti bi se ovde k*rala i sa Muratom samo da budeš tema. Mene ne možeš da isprovociraš ni sa Janjušem, a ni sa Mikijem. Ti ne j*beš sistem i gaziš preko mrtvih, bezkrupulozna si i zato si kod mene na ovom spisku - rekla je Milena.

