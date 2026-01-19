AKTUELNO

Zadruga

Najveći poltron i dvolična osoba: Anđelo konačno skinuo masku i priznao Dači šta misli o njemu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Preokret!

Takmičari sada biraju najpokvareniju osobu u Eliti, a Anđelo Ranković dobio je reč.

Aktivirao vređalicu kao nikad: Dača sasuo Anđelu gorku istinu u lice, pa izrekao šok informaciju za Aneli! (VIDEO)

- Naravno da je najpokvarenija osoba Ivan Marinković. Druga osoba je Uroš Stanić koji je Boru doveo u ono stanje, svakog svog prijatelja je izdao i prodao. Treća osoba je Dačo samo jer je dvolična osoba i poltron. On je izglasan od naroda za najvećeg poltrona, ali šteta što je pao na to da od Asminovog poltrona bude Ivanov poltron - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mnogo mi je lepo što znam šta vi mislite o meni, ali mi je još lepše što ne znate šta ja mislim o vama. Hteo bih da navedem Sofiju, ali ne mogu jer je vređala Terzu i time pokazala da ga voli. Prva osoba je Maja koja je ispala kvarna prema Asminu jer je njemu najviše sve zamerala. Na drugom mestu je Milosava, ona je Ford Fokus i to je jer ima cilj da opet otvori javnu kuću. Na trećem mestu je Uroš Stanić jer je on ovde hteo da iskoristi Boru i uđe u neku priču - rekao je Luka.

Bile smo dobre, a razočarala me: Maja zakucala Aneli na prvo mesto najpokvarenije osobe u Eliti, ona ostala nema! (VIDEO)

Autor: N.Panić

