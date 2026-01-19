AKTUELNO

Ona voli da rastura veze: Boža Džons ubeđen da će Alibaba uspeti da smuva Maju na kraju, a evo šta kaže za njenu akciju s Đukićem! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen, RED Tv ||

Majin prijatelj ili ne?

U emisiji ''Pitam za druga'' na RED televiziji, voditelji Joca Novinar i Stefan Miloševića Panda ugostili su Božu Džonsa koji je govorio o Maji Marinković i Filipu Đukiću.

- Ja ću uvek kao njen prijatelj da nju odbranim, ali zadnje dve nedelje mi se ne dopada njeno ponašanje. Ne sme ona sebi da dozvoli da bude u tom kokošinjcu, iznad toga je. Mislim da se njoj ne sviđa Đukić već tera neki inat, možda joj je i dosadno očigledno. Ja sve sumnjam da će ona kad-tad ući u vezu s Asminom zato što se sećam Elite 7 kada je sve vreme odbijala Stanislava, ali su ipak završili zajedno. Ima još mnogo do kraja, ali ko zna šta sve može da se desi - rekao je Boža.

Foto: RED TV Printscreen

- Kako ti deluje Asmin? - upitao je Joca.

- Poklanjao sam i ja mnogim devojkama pažnju, pa ništa od toga. Nije presudno da će nešto tu biti, pa ona voli mnogo da se igra. Neće mi biti čudno i da razdvoji Luku i Anitu, šta nju sprečava? Ona voli da rastura te veze i vrti muškarce oko sebe. Sad kad je u svađi sa Aneli, ona će uraditi sve da dokaže da može da ga ima kad hoće - rekao je Boža.

Foto: RED TV Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

