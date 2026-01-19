Molila ga za finansije i uhodila: Bivši učesnik Elite priznao da su Teodora Delić i Taki bili u vezi, obelodanio detalje koje je malo ko znao! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

U emisiji ''Pitam za druga'' na RED televiziji, voditelji Joca Novinar i Stefan Miloševića Panda ugostili su Božu Džonsa koji je govorio o Radomiru Marinkoviću Takiju i Teodori Delić.

- Božo, da li je Teodora bila sa Takijem? - upitao je Joca.

- Ona je njega molila za finansije, uhodila ga je i nije mogao da ode na ručak sa društvom od njega. Ja sam pevao na Takijevom rođendanu, a ona je sama došla sa Helenom Fox. Ona je iskoristila Takija da je vozi u karantin zato što je on trebao mene da vozi, nemam vozičku. Šta će dve majice sa Takijevim likom u garderoberu? - rekao je Boža.

- Ovo je ona okačila na svoj profil pre dve godine - rekao je Panda.

- Ja sam sasvim slučajno prisustvovala kafi sa Božom i Takijem, tada sam videla slike njega i Teodore gde se ljube i sve to - rekla je Viktorija.

- Šta je bilo u sobi kad su oni bili zajedno? - upitao je Joca.

- Šta je moglo da bude u sobi u 1.15 noću? Devojka koja može da mu bude ćerka - rekao je Boža.

- Slađa je juče otkrila da je Taki platio Teodori silikone, je l' to istina? - upitao je Joca.

- To ne znam, ali joj je plaćao sve i svašta. Ja da Takija ne poznajem, nikada ne bih pričao ovo. Evo nek vam Viktorija pokaže kako je Teodora ležala u žutom kupaćem na garnituri, a Taki je slikao - rekao je Boža.

- Božo je l' ti delovala Teodora zadovoljno? - upitao je Joca.

- Naravno, nisu skidali osmeh s lica. Teodori je u sezoni sedam trebalo deset minuta da zaplače, to je bilo na silu - rekao je Boža.

Autor: N.Panić