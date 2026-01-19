AKTUELNO

Jasno se čuje da Maja na audio-snimku kaže... Jovana pevačica na samom startu progovorila o prepiskama Anđela i Milice, evo šta ona zna (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Dušica Jakovljević porazgovarala je u studiju sa Jovanom Cvijanović, novom učesnicom "Elite 9".

- Nije me bilo dve i po godine, povukla sam se, radila sam na sebi, pevala sam, nisam se mešala ni trpala u javnost. Radila sam dosta na sebi i evo došlo je vreme, i kada se povučeš i dalje neko priča o tebi, a kada čuješ da se pričaju laži, moraš nekako da staneš na put. Svako ima pravo na greške, ja sam ih prva imala. Ja nisam ovde došla da bilo kome morališem. Prošle godine smo imali Anđelu Đuričić zbog nekih klipova, pa šta je trebalo, da potone?! Lako je suditi drugome, ali je teže uvek prošetati tuđim čizmama - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pre dve nedelje te je jako naljutio Janjuš i ti si bila ta koja je pomenuta s njegove strane i direktno optužena da si proširila priče o prepiskama između Milice i Anđela - pitala je Dušica.

- Tako je! Ja sam se jako razočarala, sa njim sam u jako korektnim odnosima, imala sam dogovor s njim da ne želim da se spominjem u rijalitiju. Drago mi je, što sam ja na svom instagram profilu objavila dokaze, a to je snimak gde Maju pitam: "O kakvim golim slikama je reč?", a ona meni govori: "Neću da ti kažem". Ja sam navodno ispričala Maji i Janjušu, ono što sam rekla Maji je da se Anđelo i Milica čuju i to je sve, a ko je nadodao gole slike, to ne znam. Postoji snimak na kom Maja priča da to nije bilo za vreme trudnoće - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- U kakvim si odnosima sa Milicom - pitala je Dušica.

- Sa Milicom sam u jako dobrim odnosima, vanredno stanje je bilo u Tršiću i Loznici, nisam bila u mogućnosti da dođem na krštenje. Ona je posvećena isključivo Barbari i to je to...Ja sam jako bila besna kada sam videla šta je on uradio. Samim tim što sam rekla: "Ne znam otkud ti ispred moje kuće", negde gde sam predstavljana kao psihopata koja proganja, sve je kontra - rekla je Jovana pevačica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

