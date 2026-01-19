Spremna da sve istera na čistac! Jovana rešila da stane na put svim Janjuševim lažima, otkrila sve o njegovoj vezi sa Draganom: Kada se on operisao... (VIDEO)

Progovorila!

Voditeljka Dušica Jakovljević porazgovarala je u studiju sa Jovanom Cvijanović, novom učesnicom "Elite 9".

- Ja sam se povukla jer se nisam u jednom periodu osećala dobro. Želim da apelujem na ljude da ne ostavljaju komentare po videima i društvenim mrežama, ljudi se bore sa svim i svačim. Mentalno zdravlje je najvrednije! - rekla je Jovana.

- Mnogo mi je drago što je sve prošlo i što si sad dobro. Kako gledaš sad na sve ova dešavanja oko Anđela i Aneli? - rekla je Dušica.

- U jednom momentu sam došla do zaključka da se ne zna ko je sa kim. Jako brzo preletaju iz odnosa u odnos. Luka je već sa Anitom u vezi, ništa mi nije jasno. Mislim da Aneli ovo ne treba. Ona je posle svega završila sa njim u krevetu, i to mnogo govori o njoj. Njen fokus treba da bude da razreši sa njim sve oko ćerkice, a ne žurke i alkohol - rekla je Jovana.

- O čemu se radi sa Draganom koju Janjuš predstavlja kao svoju devojku? - pitala je Dušica.

- Oni nisu u vezi. Oni su bili u martu, aprilu zajedno. Bili su jako kratko zajedno i ona je rekla da se nikad nisu posvađali nego da su u korektnim odnosima. Kad se on operisao ona je rekla da je njega primila u stan jer nije imao koga da zove. Nije postojala zabrana prilaska, jer da je postojala ja ne bih sedela sa njim na Borinom rođendanu. Videćemo sve, videćemo ko je koga proanjao i ko je koga zvao. Nikad nisam govorila ništa loše protiv njega, on ima ćerku od 12 godina - rekla je Jovana.

- Priča se da je želeo da ti napravi i dete - pitala je Dušica.

- To nije istina, to su budalaštine. Nikakav rad na bebi nije bio. Ja sam njemu dvanaestog poslala poruku koja je duža, gde sam ga zamolila da ne spominje moje ime. Međutim, on je ustao i ispričao sve ono o meni. Nemam ja njemu prva šta da se obratim, ako mi se obrati, obratio mi se - rekla je Jovana.

- Šta kažeš o Aniti i Luki? - pitala je Dušica.

- Mislim da je to sve prerano. Biće svega, ali mislim da on i dalje gaji emocije prema Aneli. Aneli kad bi ovako uradfila, on bi se vratio njoj. Najviše sam primetila Aneline emocije prema Asminu - rekla je Jovana.

Autor: A.Anđić