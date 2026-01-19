AKTUELNO

Domaći

Spremna da sve istera na čistac! Jovana rešila da stane na put svim Janjuševim lažima, otkrila sve o njegovoj vezi sa Draganom: Kada se on operisao... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Progovorila!

Voditeljka Dušica Jakovljević porazgovarala je u studiju sa Jovanom Cvijanović, novom učesnicom "Elite 9".

- Ja sam se povukla jer se nisam u jednom periodu osećala dobro. Želim da apelujem na ljude da ne ostavljaju komentare po videima i društvenim mrežama, ljudi se bore sa svim i svačim. Mentalno zdravlje je najvrednije! - rekla je Jovana.

- Mnogo mi je drago što je sve prošlo i što si sad dobro. Kako gledaš sad na sve ova dešavanja oko Anđela i Aneli? - rekla je Dušica.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Jasno se čuje da Maja na audio-snimku kaže... Jovana pevačica na samom startu progovorila o prepiskama Anđela i Milice, evo šta ona zna (VIDEO)

- U jednom momentu sam došla do zaključka da se ne zna ko je sa kim. Jako brzo preletaju iz odnosa u odnos. Luka je već sa Anitom u vezi, ništa mi nije jasno. Mislim da Aneli ovo ne treba. Ona je posle svega završila sa njim u krevetu, i to mnogo govori o njoj. Njen fokus treba da bude da razreši sa njim sve oko ćerkice, a ne žurke i alkohol - rekla je Jovana.

- O čemu se radi sa Draganom koju Janjuš predstavlja kao svoju devojku? - pitala je Dušica.

- Oni nisu u vezi. Oni su bili u martu, aprilu zajedno. Bili su jako kratko zajedno i ona je rekla da se nikad nisu posvađali nego da su u korektnim odnosima. Kad se on operisao ona je rekla da je njega primila u stan jer nije imao koga da zove. Nije postojala zabrana prilaska, jer da je postojala ja ne bih sedela sa njim na Borinom rođendanu. Videćemo sve, videćemo ko je koga proanjao i ko je koga zvao. Nikad nisam govorila ništa loše protiv njega, on ima ćerku od 12 godina - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Mnogima se ne piše dobro: Jovana Cvijanović je nova učesnica Elite 9! (VIDEO)

- Priča se da je želeo da ti napravi i dete - pitala je Dušica.

- To nije istina, to su budalaštine. Nikakav rad na bebi nije bio. Ja sam njemu dvanaestog poslala poruku koja je duža, gde sam ga zamolila da ne spominje moje ime. Međutim, on je ustao i ispričao sve ono o meni. Nemam ja njemu prva šta da se obratim, ako mi se obrati, obratio mi se - rekla je Jovana.

- Šta kažeš o Aniti i Luki? - pitala je Dušica.

- Mislim da je to sve prerano. Biće svega, ali mislim da on i dalje gaji emocije prema Aneli. Aneli kad bi ovako uradfila, on bi se vratio njoj. Najviše sam primetila Aneline emocije prema Asminu - rekla je Jovana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Ahmići su zli, hrane se zlobom: Neriova Hana rešila da stane na put svim Sitinim lažima, otkrila u kakvim je odnosima sa bakom Nadom (VIDEO)

Zadruga

Dragana prati Matoru u stopu: Rešila da istera sve na čistac sa njom (VIDEO)

Zadruga

Rešila da sve istera na čistac: Aneli zamerila Dači što nije mogla da razgovara sa Asminom, pa udarila najniže (VIDEO)

Domaći

Želim da bude mir i da bude otac Nori: Aneli spremna na pomirenje sa Alibabom, ali prvo mora da sve istera na čistac! (VIDEO)

Domaći

Nakon što je usijala sve objavom ruža, oglasila se Stanija! Rešila da stane na put svim nagađanjima: Ko u ovome vidi mržnju, NOSI JE U SEBI, tačka! (F

Zadruga

Stala na put spekulacijama: Jelena otkrila istinu o prijateljstvu sa Anđelom Đuričić, evo da li je PUKLA TIKVA! (VIDEO)