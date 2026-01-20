Pretila si da ćeš doći, zvala si me sa skrivenih brojeva: Janjuš i Jovana oči u oči! Marko priznao sve o ZABRANI PRILASKA i UHOĐENJU, ona istrajna da dokaže da su bili u vezi! (VIDEO)

Suočavanje koje se čekalo!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević podigao je Jovanu Cvijanović kako bi porazgovarao sa njom o Marku Janjuševiću Janjušu.

- Koliko si se napolju viđa sa Janjušem i da li ste bili u vezi? - pitao je Milan.

- To je trajalo do prošle Nove godine. Posvađali smo se, imali smo problem. Pošto smo se videli kada se završial Elita 7, njegova priča je bila da to niko ne treba da zna zbog pritiska i ja sam pristala na to. Ja nikad nisam krila svoje emocije prema njemu. Ja sam uvek bila iskrena. Mi smo imali jedan veći sukob gde je on mene blokirao svuda i ja njega, pa sam ga zvala sa krivenog i on je mene prijavio. Da li sam ja tebe uhodila? - pitala je Jovana.

- To je za Maju bilo, tebe niko nije spomenuo. Ti si mi pretila da ćeš doći, zvala si me sa skrivenih brojeva - rekao je Janjuš.

- Ako postoji zabrana prilaska - počela je Jovana.

- Nije bitno da li je zabrana ili prijava- rekao je Janjuš.

- Ako postoji zabrana prilaska zašto smo se viđali?! Ako sam ja tolika psihopata... - rekla je Jovana.

- Da li je nakon prijave dolazila na se*s? - pitao je Milan.

- Ja ne želim da me neko smara, pa sam prijavio. Ti si bila ljubomorna, a ja nikad nisam rekao da smo bili u vezi. Ti si se sa mnom zaigrala, mislila si da ćemo biti u ozbiljnoj vezi - rekao je Janjuš.

- Manipulisao si, kao što sam manipulišeš Milenom - rekla je Jovana.

- Ona je rekla da si je varao sa Aneli, da si je prevario sa Draganom - rekao je Milan.

- Ja sam svaki drugi dan bio sa drugom ženom - rekao je Janjuš.

- Ona je rekla da si završavao u nju - rekao je Milan.

- Nisam, ja napolju pazim, ali se dešavalo da omanem - rekao je Janjuš.

- Dragana je rekla da si posle emisija išao kod nje, a ona je rekla da niste odavno u vezi. Nakon operacije nisi imao gde, pa si išao kod nje - rekla je Jovana.

- Ona i ja nikad nismo bili u kombinaciji. To je osoba u koju sam se ja zaljubio - rekao je Janjuš.

- Nisi se zaljubio, ti si manipulator - rekla je Jovana.

Autor: A.Anđić