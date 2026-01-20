Sklopili sve kockice! Janjuš i Maja izneli sva saznanja o aferi Milice Veličković i Anđela Rankovića, saterali Jovanu u ćošak! (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč Maji Marinković kako bi iznela svoja saznanja o navodnoj aferi Anđela Rankovića i Milice Veličković.

- Ja sam rekla da mi je rekla za prepiske i slike kada sam ja pokušala sa saznam informacije - rekla je Maja.

- Moja mama je snimala psa kad smo ti i ja pričale, izašao je audi snimak - rekla je Jovana.

- Ja sam se raspitivala vezano za mene. Meni je Jovana rekla da je Milica više puta pitala odakle meni sat itd. Kad su oni počeli da kopaju po mom životu, ja sam počela po njihovim i vidim da je Milica u Crikvenici. Na kraju je ispalo da nema ništa, da je bila sa mamom i detetom. Meni je to bilo sumnjivo jer sam ja videla neko dopisivanje kad smo mi bili zajedno. Jovana mi je rekla vezano za Uroša Rajačića i nju. Za mene je on jedan progonitelj koji je ovde odlepio za mnom. Ja znam da je Jovana bila sa njim i bila zaljubljena u njega. Jovana i ja smo pričale i rekla mi je da je postojalo dopisivanje i neke slike koje su se slale. Ja sam Đedoviću pričala o mojoj situaciji i spomenula to, a nisam znala da će taj razgovor da ode - rekla je Maja.

- Ja sam rekla da se čuju i dopisuju. Nikad nisam rekla - rekla je Jovana.

- Maja je sve u pravu što priča.Jovana meni kaže: "Znaš li šta ima novo Anđelo i Milica se dopisuju nešto ljubavno?". Ako sam ja bio sa njom do Nove godine, koji je to onda period? Nisam ja rekao da su se oni videli - rekao je Janjuš.

- Jovana zna nekad malo da slaže i ja se ne ljutim - rekla je Maja.

- Ti si rekla da je laž da su nakon krštenja išli na after - rekao je Milan.

- Je l' sad problem ako je jednom otišla?! - rekla je Jovana.

Autor: A.Anđić