Meni ku*ve čuvaju dete: Terza ne prestaje da vređa majku svoje ćerke, urnisao Jovanu pevačicu jer misli da više voli Barbaru od njega: Bebica i ja smo gledali kako te... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ori se Bela kuća!

Bora Terzić Terza skočio je na Jovanu Cvijanović zbog izjave da on ne voli svoju ćerku, Barbaru.

- Ti pričaš u studiju da mene dete ne intresuje?! Ova te pripremila da uđeš ovde, a?! - rekao je Terza.

- Znam koliko si video puta dete, nije me pripremila. Moja drugarica je rekla da možeš da prisustvuješ, ali da se ne snima. Videla sam letos sve. Kako može dete da te intresuje, Sofija uzme i izvređa ti dete, ti se pomiriš sa njom - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Smeće jedno, ušla si ovde da pričaš kako te je Janjuš gu*io. Pu*ite mi ku*ac - rekao je Terza.

- I Milica i ja smo ku*vetine, je l'?! Tužba - rekla je Jovana.

- Boli me ku*ac što imam žensko dete, ti ćeš meni da pričaš o detetu, ne zna se ko vas nije je*ao napolju. Nabijem na ku*ac i tebe i Milicu, ku*vetine mi čuvaju dete, vi mi dete uzimate u ruke - urlao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Presrećna je u mojim rukama. Ja tvoje dete više volim nego ti - rekla je Jovana.

- Ku*vo mala, je*em li ti familiju i tatu i mamu...Munji si pu*ila ku*ac na kolenima, Bebica i ja gledali kako te je*e, m*š dr*lje - urlao je Terza.

- I?! Ja nisam prevarila svoju verenicu - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Milica je ku*va, evo ja to kažem. Brani onu smećarku što me je iz crkve izbacila - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

