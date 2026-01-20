AKTUELNO

Domaći

Dogovarali smo se da se viđamo: Anđelo konačno izneo kompletu istinu o aferi sa Milicom Veličković, Jovana Pevačica se potpuno pogubila u lažima (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Au!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Anđelu Rankoviću.

- Ja sam odreagovao onako jer je rečeno da je to bilo u trudnoći. Ja znam šta je rečeno Maji. Ovde je rekla da slike nije videla. Milica i ja smo se čuli tokom njene trudnoće, a kad se porodila onda smo se čuli. Ovo je igra gluvih telefona. Milica i ja se jesmo dogovarali da se viđamo, ali nismo se nikad videli - rekao je Anđelo.

- Da li si nekad slao svoje gole slike Milici ili ona tebi? - pitao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Meni ku*ve čuvaju dete: Terza ne prestaje da vređa majku svoje ćerke, urnisao Jovanu pevačicu jer misli da više voli Barbaru od njega: Bebica i ja smo

- Ne! Maja je rekla slike, a Jovana je ovde rekla da nije bilo slika - rekao je Anđelo.

- Letos sam ja ispitivala kad sam videla slike sa mora - rekla je Maja.

- Nikad ti polni organ nisam spomenula - rekla je Jovana.

- Ja sam počeo da povezujem stavri kad se i šta dešavalo. Ja sam ušao u vezu i ona i ja se nismo čuli jedan određeni period - rekao je Anđelo.

- Je l' se pominju slike u razgovoru? - pitao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Sklopili sve kockice! Janjuš i Maja izneli sva saznanja o aferi Milice Veličković i Anđela Rankovića, saterali Jovanu u ćošak! (VIDEO)

- Kakve slike, pričala sam koliko se namučila. Je l' vama logično da se trudna žena slika gola? - rekla je Jovana.

- Sutra će Filip da te is*ara kao kravu! Dr*ljo jedna, skini pantalone da ti izađu te pihtije. Zarazila si mi Munju prošle sezone, nema ko te nije je*ao šrošle sezone. Ku*vama daje da mi drže dete - vikao je Terza.

- Zašto nisi bila na krštenju? - pitala je Milena.

- Nije bilo struje sedam dana - rekla je Jovana.

- Kako si gledala Pink? - pitala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Jovana pevačica bila gola u krevetu Bore Santane?! NOVE ŠOK INFORMACIJE! Trese se Bela kuća od njene svađe sa Janjušem: Blam me je da pričam... (VIDEO

- Imam agregat - rekla je Jovana.

- Zašto se nisi našminkala i otišla kod drugarice? - pitala je Milena.

- Nisam mogla da pomerim auto jer je bio sneg - rekla je Jovana.

- Ovo je najgluplja osoba koja je ušla u Elitu - rekao je Terza.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Maja ponovo zakuvala čorbu! Đedović progovorio o aferi trudne Milice Veličković i Anđela, stao na put svim lažima! (VIDEO)

Domaći

I da sam bila, ne bih rekla na televiziji: Anita se totalno pogubila u detaljima o navodnoj aferi sa Reljom, totalno zakazala na priču o DŽIN TONIKU (

Zadruga

Istina izlazi na videlo: Anđelo uhvatio Anitu u novim lažima, shvatio da se ložila na Luku dok je bila u vezi sa njim! Vujović odmah skočio da se obra

Zadruga

Nije divna čim se viđa sa oženjenim muškarcem: Anđelo dao svoj sud o navodnoj aferi Anite i Relje Popovića, zapušio usta Tamari za sva vremena (VIDEO)

Zadruga

ZATEČEN: Anđela se pogubila u LAŽIMA, Gastoz zaprepašćen, Karić stao u zaštitu Đuričićeve! (VIDEO)

Zadruga

Prebledela kao krpa: Aneli se totalno pogubila kad je Janjuš počeo da iznosi istinu o dopisivanju, a OVO je posebno pogodilo (VIDEO)