Dogovarali smo se da se viđamo: Anđelo konačno izneo kompletu istinu o aferi sa Milicom Veličković, Jovana Pevačica se potpuno pogubila u lažima (VIDEO)

Au!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Anđelu Rankoviću.

- Ja sam odreagovao onako jer je rečeno da je to bilo u trudnoći. Ja znam šta je rečeno Maji. Ovde je rekla da slike nije videla. Milica i ja smo se čuli tokom njene trudnoće, a kad se porodila onda smo se čuli. Ovo je igra gluvih telefona. Milica i ja se jesmo dogovarali da se viđamo, ali nismo se nikad videli - rekao je Anđelo.

- Da li si nekad slao svoje gole slike Milici ili ona tebi? - pitao je Milan.

- Ne! Maja je rekla slike, a Jovana je ovde rekla da nije bilo slika - rekao je Anđelo.

- Letos sam ja ispitivala kad sam videla slike sa mora - rekla je Maja.

- Nikad ti polni organ nisam spomenula - rekla je Jovana.

- Ja sam počeo da povezujem stavri kad se i šta dešavalo. Ja sam ušao u vezu i ona i ja se nismo čuli jedan određeni period - rekao je Anđelo.

- Je l' se pominju slike u razgovoru? - pitao je Milan.

- Kakve slike, pričala sam koliko se namučila. Je l' vama logično da se trudna žena slika gola? - rekla je Jovana.

- Sutra će Filip da te is*ara kao kravu! Dr*ljo jedna, skini pantalone da ti izađu te pihtije. Zarazila si mi Munju prošle sezone, nema ko te nije je*ao šrošle sezone. Ku*vama daje da mi drže dete - vikao je Terza.

- Zašto nisi bila na krštenju? - pitala je Milena.

- Nije bilo struje sedam dana - rekla je Jovana.

- Kako si gledala Pink? - pitala je Milena.

- Imam agregat - rekla je Jovana.

- Zašto se nisi našminkala i otišla kod drugarice? - pitala je Milena.

- Nisam mogla da pomerim auto jer je bio sneg - rekla je Jovana.

- Ovo je najgluplja osoba koja je ušla u Elitu - rekao je Terza.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić