Karambol u pušionici! Vratila se Anita Stanojlović, zapretila Luki i urnisala ga: Već danima hoćeš da me posvađaš sa Minom (VIDEO)

Haos!

Anita Stanojlović je uletela u pušionicu, te je tako nastavila svađu sa Lukom Vujovićem.

- Neću da se svađam, nema razgovora - rekao je Luka.

- Naravno da ne razgovaramo, ja sam tako odlučila. Je l' sam folirant - rekla je Anita.

- Kaže da sam se smejao kada mi je slala poljubac, sve je tako, u pravu si - rekao je Luka.

- Sad ćeš da vidiš, samo da meni pukne film, samo da se mirim - rekla je Anita.

- Vidiš šta praviš od veze...Ti svaki dan da mi pretiš raskidima i to - rekao je Vujović.

- Ja sam to gledala i ćutala - rekla je Anita.

- Da, smešna je devojka - rekao je Luka.

- Bože me sačuvaj...Sram tebe bilo koliko me ponižavaš - ponavljala je Anita.

- Okej, ponižavam te, imam emocije prema drugoj, evo ti - rekao je Luka.

- Ne, ti želiš ono što si imao. Ne pokazuješ tako da te boli ku*ac. Stajala sam ovde gde je Boginja, slala je poljupce i smejala se, ti si se na to smejao - rekla je Anita.

- Smešna mi je jer je nemoćna, i ti bi se nasmejala kada bi možda Anđelo ustao i nešto rekao tako, ja ne bih, ali ti bi - rekao je Luka.

- Gore je tebi stvari ona uradila, ali ono što je meni Anđelo uradio je dovoljno da me ne zanima - rekla je Anita.

- Dovoljno ti je pokazalo vreme, Mina je rekla da te poznaje dovoljno dobro - rekao je Luka.

- Pa da, ti hoćeš da me posvađaš sa Minom, to radiš danima - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić