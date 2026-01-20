AKTUELNO

Zadruga

Raskrinkao taktiku gornjeg doma: Mića obelodanio na koji način su cimeri želeli da unište Aneli, ovo su detalji plana (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditelj Milan Milošević dao je reč Lepom Mići kako bi prokomentarisao raspad prijateljstva Milene i Asmina.

- Ništa novo na relaciji Milena-Asmin. Cela priča je bila da se Aneli pomete metlom. Pravili su ga velikim, a znali ga 15 minuta - rekao je Mića.

- Je l' on nesposoban da ne ume da se brani? - skočila je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Samo vam fali tata sa vrha. Lagali ste, petljali i muljali da se ona unakazi - rekao je Mića.

- Što si jeo ćevape i picu sa Groficom? - pitao je Dačo.

- To se kaže pušili ste ku*eve Grofici - rekla je Milena.

- U laži su kratke noge, a biti poltron je naj naj naj - rekao je Mića.

- Ti si njen šef i ona je zbog tebe otišla u propast - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ovom čoveku skidam kapu i rekla sam mu pre tri meseca šta će da se desi. Nije imao želudac da je opali, a možda bi bilo bolje da je hteo da je kre*e. Dača joj ne izlazi ispod suknje. Dača mnogo voli baku i ispod njene suknje ne izlazi, referiše i sluša. Ona je počela da animira ljude kojima nije pružial ruku jer se ovde sve gubi. Nikome prijatelj bila nisi ni napolju, ni ovde. Ti za mene ne postojiš od onog momenta kad si mi rekla ono za decu - rekla je Zorica.

Autor: A.Anđić

