POŠALJITE ADVOKATA! Terza rešio da krene u borbu za starateljstvo, HITNO se obratio porodici, pa žestoko udario na Anu Spasojević: Pitajte da li je bila sa čovekom koji ima trudnu ženu! (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević dao je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi otkrio kako je došlo do pomirenja sa Sofijom Janićijević.

- Dala je za pravo da nas ljudi komentarišu. Ispada da mi se sveti, ali ja to ne mislim. Ne bi prekršila pravilo da joj se majka naljuti i da ne dođe ovde. Ja sam iskren prema njoj. Ja znam da se njoj sve to skupilo, istresla se. Ja znam da ona to ne misli, znam o čemu priča. Sad stojimo da se crvenimo, moramo. Okrenuo sam joj leđa prošle sezone, ali ove ne sme da dozvoljava da je povezivaju sa nekim. Da je najgora biću tu za nju - rekao je Terza.

- Ja osećam krivicu. Alkohol je učinio svoje, imala sam gadan prebačaj. Pored Terze izvređala sam i dečka kog najviše u kući volim, Daču. Izvređala sam i Anastasiju. Desio mi se neki prebačaj. Želim da se izvinim i za seljake iz Kaluđerice. Žao mi je, neće se ponoviti. Eksplodirala sam i rekla šta ne mislim - rekla je Sofija.

- Kad izađem odavde sa parama i njom pa kad naručim koktel u lubenici - rekao je Terza.

- Sram te bilo, trošiš pare na ku*ve - rekao je Uroš.

- Ja ne mogu da shvatim da neko vređa toliko nečije dete, jezivo mi je - rekla je Jovana.

- Ja mogu da budem i svemirac, ali sam bolji čovek. Bitno je da svoje životinjske nagone ispuniš. Malo poštovanja i malo kajanja, a ti niti imaš kajanja, niti stida, niti srama. Njemu je ovo - rekao je Uroš.

- Želim da oizovem svoju porodicu da pozovu advokate, da dođu i da krenemo u borbu za starateljstvo da me upiše kao oca i da viđam svoje dete. Je l' pričala Spasojevićka s kim je bila? Pitajte da li je Ana bila sa mupkarcem koji je imao trudnu ženu. Nemoj da pričam ko je to - rekao je Terza.

Autor: A.Anđić