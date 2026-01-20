Spržio mi je mozak, ne znam da li sam normalna! Anita otkrila da je Luka redovno ISPIRA NA CENTRIFUGU, od njega ne može da razmišlja! (VIDEO)

Isključio joj centar za rasuđivanje.

Robot Toša porazgovarao je sa Anitom Stanojlović o njenoj vezi sa Lukom Vujovićem. Anita je istakla da su se ona i Luka dogovorili da na drugi način odgovaraju na provokacije od sada.

Toša ju je upitao da li misli da će to raditi, a Anita je iskreno odgovorila da od Lukinih priča ne može da se sabere.

- On je meni spržio mozak za ovih mesec dana - rekla je Anita, pa dodala:

- Ja više ne znam ni da li sam žena, spržio mi je mozak, on kaže da nisam normalna, ja ne znam da li sam normalna, odustala sam, neka bude kako on kaže - istakla je ona.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.