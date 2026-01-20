AKTUELNO

PUNA ŠERPA VODE! Aneli okupala Daču, on joj vređao Situ, OBEZBEĐENJE U PRIPRAVNOSTI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Svađa ne staje.

Dačo Virijević i Aneli Ahmić još jednom su se danas posvađali, a onda je sve eskaliralo.

- Sestra ti je najveća k*rvetina - vikao je Dačo.

Foto: TV Pink Printscreen

Aneli je u međuvremenu prozvala Asmina Durdžića da smiri Virijevića, ali on se nije uključio u svađu.

Foto: TV Pink Printscreen

Ahmićka je onda uzela stvar u svoje ruke, te je dohvatila šerpu punu vode i prosula je po Dači koji je bio u kupatilu.

Nakon što ga je zalila, njih dvoje su nastavili čašćavanje uvredama, a obezbeđenje je sve vreme stajlo između njih.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

