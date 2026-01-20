MILOSAVA NA IVICI SUZA! Ćerke joj poslale čestitke, a evo šta su joj poručile! (VIDEO)

Ovo ju je veoma obradovalo.

Milosava Pravilovića danas slavi slavu Svetog Jovana, a tim povodom stiglo je pregršt poruka i hrane za nju. Ona se oduševila te je bila na ivici suza.

- Srećna slava, kraljice i legendo, ostani takva kakva jesi, hrabra i svoja, udri kad te diraju, poljubi nam Luku, Teruzu i Asmina - pisalo je u jednoj od poruka.

- Draga mama neka ti je srećna slava, eto mi smo mic po mic na polovini puta, mnoge si bitke dobila pa ćeš i ovu dovesti do kraja, budi mudra, čuvaj zdraljve, gledaj na sve ovo kao na veliko životno iskustvo, nemoj se nervirati. Život je borba i retka je sreća zato u borbi istrajna budi, seti se uvek da imaš mene koja te voli, pozdrav za sve Aleksandra, Anastasija i Milovan - pisalo je u poruci od njene ćerke Aleksandre.

- Ja sam dobro, čuvaj zdravlje, tvoja majka i brat - napisali su joj majka i brat.

Ćekre Neda i Olja takođe su joj čestitale slavu, a ovo je Milosavu dovelo na ivicu suza.

Autor: R.L.